遠百要花五年將寶慶店打掉重練 竹北店預計第4季開幕

百貨業母親節檔期如火如荼，遠百（2903）業績傳出捷報，截至目前第1季營收創新高，母親節檔期大幅成長超過4成。遠百總經理徐雪芳表示，看好今年零售業表現，竹北店預計第4季初開幕，為下半年的業績添動能。另外，位於西門商圈鬧區、歷史超過50年的「起家店」寶慶店確定打掉重練，將拆除重建，預計將花費五年的時間。

徐雪芳表示，遠百寶慶店由董事長徐旭東拍板定案，確定打掉重建，由於該建築物已達50年，受限於建築物老舊，但所處基地位置絕佳，未來希望能在設計上把年齡層調降，吸引更多來客。

遠百營運長林彰豐表示，寶慶是西門商圈的唯一百貨，敲掉重蓋後，容積率將提升到快800%，整體面積將增加30-40%，屆時賣場面積將達到一萬坪，加計停車場將來到一萬多坪。這塊地的基地面積約1,000多坪，建蔽率達8成。不過，目前還在遴選設計師，何時進行拆除工程也仍未拍板。

至於竹北店也預計在第4季初開幕，徐雪芳表示，主要是疫情影響機電工程進度，因此預計將到第4季初開幕。目前招商都已大致底定，約有三四百家，會有一些輕奢精品，也會增加許多有趣好玩的體驗，目前所知有許多都是全台獨家。

百貨業母親節檔期如火如荼，遠百業績傳出捷報，截至目前第1季營收創新高，母親節檔期大幅成長超過4成，其中以精品業績超趴、交出成長超過6成的成績單，家電超過4成、化妝品成長3成，是最受消費者青睞的前三大業種。遠百近期也加速櫃位調整，首家「吳寶春自己做」體驗店27日在遠百信義A13盛大開幕、日本嵜本SAKImoto Bakery也前進板橋大遠百28日正式迎賓。

林彰豐表示，遠百第1季營業額成長超過20%創新高，營業利益成長超過4成。另外也持續引進新櫃創造市場話題。包括掀起生吐司熱門話題的日本﻿「嵜本SAKImoto Bakery」四號店進駐板橋大遠百，4月28日嶄新開幕讓新北廣大的吐司控高度關注，不用擁擠排隊，可以在全新高級生吐司專門店舒適的空間裡細細品嘗生吐司佐果醬的驚喜口感。