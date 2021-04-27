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徐旭東長考1個月拍板 「起家店」遠百寶慶店將「打掉重建」

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長考一個月 徐旭東拍板遠百寶慶店將「打掉重建」

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
遠東百貨寶慶店。 圖／遠百提供
遠東百貨寶慶店。 圖／遠百提供

位於西門商圈鬧區、歷史超過50年的「起家店」寶慶店，受限於建築物設計老舊、樓高等侷限，近年來多次改裝都無法提升營運表現，遠百總經理徐雪芳透露，因此她向董事長徐旭東提案，大膽決定要「打掉重建」，徐旭東考慮了1個月以後拍板定案。

徐雪芳表示，寶慶店就位於捷運西門站出口，位置優勢明顯，卻無法吸引人流相當可惜。因此未來客群年齡層會降低，符合商圈的特性，預估整個工程時間需要花5年時間，但動工時間仍未定。

疫後報復性消費潮，遠百今年3、4月業績較去年成長超過40%，累積1月至今成長也達26%，徐雪芳表示，今年第一季營收創歷史新高，精品、家電、化妝品成長幅度最高，「各業種、全台各店沒有一個衰退的」，好表現可望延續到下半年。

徐雪芳表示，母親節檔期進行至今，業績大幅成長超過4成，其中以精品業績超趴、交出成長超過6成的成績單，家電超過4成、化妝品成長3成，是最受消費者青睞的前三大業種，去年7月政府推動振興消費的振興三倍券，帶動業績回溫，因此基期較高，但仍會推出很多積極、不一樣的促銷方案。

對於接下來的展店計畫，徐雪芳說，竹北店受到去年疫情爆發的影響，電梯電扶的進場進度受到拖延，但目前已經進行到消防檢查，預估第四季可以營運，招商進度也接近完成，服飾、餐飲為重點，但精品、輕奢也不會少。

遠百近期也加速櫃位調整，首家「吳寶春自己做」體驗店在遠百信義A13開幕、日本嵜本SAKImoto Bakery也前進板橋大遠百28日正式迎賓。

遠百 徐旭東

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