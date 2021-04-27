英雄聯盟！Gogoro攜手印度機車王Hero，輸出台版換電系統

台灣電動機車龍頭Gogoro昨晚（4／21）宣布與印度最大機車集團Hero MotoCorp合作，不只合作開發品牌電動機車，還將合資在印度共組智慧電池交換網路公司。消息傳來，振奮台灣業界！這場結盟英雄的台印大進擊，究竟如何布局？

繼美國拜登政府宣示加入「2050年零碳排」行列後，趕在4月22日「世界地球日」前夕，傳出拜登將加速減排，預計10年後，也就是2030年達減碳50%（相較於2005年）。

隨著全球排碳大國，美、中紛紛宣示零排放目標與計畫，「零碳商機」全球持續發燒，誘人商機吸引各界搶進。

台印大聯手！Gogoro宣布進軍印度市場

就在地球日前夕，台灣電動車產業傳來好消息。

累計銷售逾億輛，全球最大二輪製造商──印度Hero，為轉型布局車輛電動化，看上台灣二輪換電站新能源模式，找上Gogoro合資在印度共組智慧電池交換網路公司，並合作開發Powered by Gogoro Network （PBGN）的Hero品牌電動機車。

據了解，該合作計畫已低調進行一年多，「本來應該可以更快，沒想到突如其來的疫情，打亂計畫，」Gogoro內部人士說。

台灣電動車龍頭與印度機車龍頭合作消息在4月21日傍晚炸開後，一位電動車業界人士直言，「這是真的嗎？」「前陣子才聽說他們面臨一些挑戰。」

畢竟，換電站新能源模式類似加油站，是被各國政府高度監管的能源基礎建設，業界人士表示，「沒想到真讓他們突圍了！」「無論如何，對台灣是好消息，對產業很振奮。畢竟Gogoro是台灣電動車標竿，Hero是全球機車龍頭製造廠，後續值得期待。」

全球機車王！Hero蟬聯20年銷量冠軍

總部位於印度新德里的 Hero MotoCorp Ltd.是印度有60年歷史的公司，從自行車製造起家，後轉型機車製造商，除印度市占35.78%，更行銷全球40餘國。若以年銷量來看，該公司已連續20年蟬聯全球規模最大。

Hero MotoCorp董事長兼執行長Dr. Pawan Munjal表示，擁有超過2億2500萬輛燃油機車的印度，正處於「都會移動轉型」與「智慧城市演化」的重要階段，對於智慧、永續電動交通與新能能源的需求將會十分龐大。

對於攜手Gogoro布局印度電動車市，Pawan Munjal指出，「這個夥伴關係，會進一步強化我們現有在電動車產品，也會更佳地延伸我們位於齋浦爾 (Jaipur) 的創新與技術中心（Centre of Innovation and Technology, CIT）以及德國技術中心內『研發樞紐』進行中的工作。」

印度商機無窮！新德里加快「減碳排」

只是，過去堅持自己發展車輛電動化與能源網絡的Hero MotoCorp，為何突然改變心意，對外尋求合作？

據了解，這跟印度政府加快「減碳排」政策助攻有關。

作為全球最大機車製造國，印度年產超過2000萬輛機車，其中約九成內銷。印度機車市場已是中國三倍的印度，仍持續成長。

為了減排，印度政府早已規定，2025年150 cc以下新售機車，要全面電動化。去年8月，新德里宣布電動化政策，加大力道補助電動機車，並免除道路稅，增設充電與換電設施，預計2025年目標，每3公里一個充（換）電站。

Hero於是向外尋求盟友、找到台灣來了。Pawan Munjal指出，Gogoro的電動機車、換電系統已在台灣等地大規模落地商轉，已有可被檢驗的成功經驗。因此，Hero與Gogoro此番聯手，就是期待用新技術、新商模搶攻印度的電動車市場。

可以預見的是，在全球「零碳」壓力下，車輛電動化腳步將愈來愈快。

（作者／林鳳琪 本文出自2021.4.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）