全家超車統一 Q1商標申請數排名第二僅輸給「翁意晴」
智慧局今（27）日公布「2021年第1季智慧財產權趨勢」，關於商標申請，申請件數22,385件，較上年同期增加10%；本國人及外國人申請件數分別成長13%及3%。其中，全家便利商店今年第1季申請件數69件，超車統一企業的48件，位居本國商標申請案件數前十大申請人的第二位，而居首位的則是「翁意晴」，申請案件數達96件。
若進一步分析各季與上年同期相較，智慧局表示，本國人商標申請件數自2019年第2季以來，已連續8季呈現正成長，且在近4季均以二位數的成長率快速增加。
申請類別方面，本國人在第35類（廣告、企業經營及零售批發服務等）申請3,205件最多，成長17%。外國人以中國大陸申請1,029件最多，類別方面，則以第9類（電腦及科技產品等）980件最多。
申請人方面，本國人中僅有「統一企業」公司及「金車」公司同時列為去年及今年第1季的前十大；外國人中則由不曾出現於去年第1季的香港「兔女孩」公司及英屬維京群島「富爾康」公司分占第一、二位。
在產業方面，本國人在「農業食材」申請5,255件商標，高於其他產業，同時也大幅超越外國人各產業申請件數。外國人則在「健康醫事」產業申請1,761件最多。
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