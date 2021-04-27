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鉻、鐵大漲 華新麗華5月不銹鋼盤元大漲4000元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

國內不銹鋼大廠之一的華新麗華（1605）宣布5月份不鏽鋼盤元牌價上漲，其中大宗304/316系列每公噸調漲4,000元/噸，含銅鋼種調漲5,000元、400系列調漲2,000元。

華新麗華表示，國際原物料價格持續攀升，且因貨櫃運輸吃緊，價格一路狂飆。包括鉻、鐵礦砂、廢鋼價格一路走揚，而銅價格往每公噸1萬美金大關挺進。

華新麗華強調，在以上因素導致成本急速上升，有不得不反映的壓力，但考量整體產業及市場接受度，鉻價成本將分2個月調整 ，其餘合金元素則按每月現況進行調整。至於未反映之鉻價仍高達每公噸70美元/噸，後續仍有上調空間。

華新今（27）日股價以26.4元開高，一度衝上漲停27.3元，但未鎖死，盤中漲幅8.45%。

華新麗華 鐵礦砂

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