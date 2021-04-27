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預報資料落差 加強更新

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導

中央大學大氣所教授鄭芳怡指出，空品預報確實難免會有些許落差，因此必須做到誤差行為的假設，並且合理運用空品預報模式，進行預警以及後續的應變減量措施，這都是空品數值模式使用需要審慎考量的重點。

同時，鄭芳怡也特別提到，目前空品預報所使用的「人為排放資料」三年才更新一次，太舊，更新頻率太慢，這是造成空品預報落差的原因之一，卻是政府可以立即改善的著力點。

鄭芳怡坦言，空品預報模式之所以會存在些微誤差，包含：氣象模擬掌握不佳、使用不準確的排放資料，以及空氣品質模式本身物理、化學機制的缺陷等。不過，誤差行為如呈現系統性偏差特性，統計後校正處理是能有效修正系統性偏差行為的。

鄭芳怡指出，由她帶領的研究團隊於2015年開發建置台灣空氣品質模式預報系統，於每日早上8時提供未來五天台灣各地空氣品質預報，目前也是台灣行政院環境保護署，每日空氣品質預報所參考預報來源之一。藉由空品預報系統，三天前就可預先了解未來空氣品質變化，讓中央及地方政府、甚至公民營企業，願意更積極進行空汙應變作為。

空氣品質 空汙

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