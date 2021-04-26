國際蘭馨交流協會中華民國總會台灣專區年會 盛大登場

國際蘭馨交流協會中華民國總會「2021年台灣專區年會」，今(26)日在台中林酒店盛大登場。今年度(2020-2021)由總監王玉餘領銜，帶領第23屆會務團隊，以「愛、感動、感謝」為主題，揭開序幕。

會中也邀請獲頒美洲聯盟Live Your Dream「實現妳的夢想獎」專區第一名的王昭文(獎金5,000美元)、專區第二名賴佳利(獎金3,000美元)，以及「蘭馨愛．讓夢想起飛」國立清寒女大學生－國立台灣體育運動大學劉靜慧、台中科技大學護理系蔡亞璇同學代表致詞。

國際蘭馨交流協會世界總會(簡稱SI)，1921年成立於美國加州奧克蘭，目前總部設立在英國劍橋，為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，有權派代表出席聯合國相關機構會議。

世界總會組織遍布全球122個國家，會員人數逾7萬5,000人，轄下五大聯盟包括：美洲聯盟SIA (台灣專區隸屬於美洲聯盟)、英國愛爾蘭聯盟SIGBI、西南太平洋聯盟SISWP、歐洲聯盟SIE、非洲聯盟SIFAF。

我國於1992年2月間由日本南區總會輔導，分別於台北、台中、高雄成立三個分會，1996年統一名稱為國際蘭馨交流協會中華民國總會，並陸續成立各地分會，直接隸屬美洲聯盟，並於同一年成立台灣專區(SIAT)。

首任總監為蔡鈴蘭、現任總監為王玉餘、監事長鍾千惠、秘書長王智玲、財務長詹秋燕，以及第23屆會務團隊。台灣專區成立以來，發展迅速，至今已有40個分會，會員人數逾1,800人，遍布全國各地。

蔡鈴蘭表示，今年欣逢國際蘭馨成立100週年，蘭馨的會員們無不感到振奮。然而，在慶祝蘭馨成立百年之際，大家也意識到邁向性別平等的道路依然困難重重。

王玉餘指出，「實現妳的夢想獎」為擔負家中主要經濟來源的婦女提供現金獎勵，幫助她們實現教育目標，改善生活。每年約有1,800名婦女獲得近300萬美元的現金資助。

國際蘭馨交流協會自1972年以來，透過「實現妳的夢想獎」已幫助超過3萬3,000名婦女及她們的家庭獲得經濟獨立，翻轉人生。

為培植更多國家優秀女青年，國際蘭馨交流協會中華民國總會自2013年起，結合全國分會推出「蘭馨愛．讓夢想起飛」國立清寒女大學生助學方案，幫助家境清寒且就讀國立大學的績優女學生繼續升學，實現夢想。

王玉餘說，國際蘭馨交流協會今後也將持續幫助婦女與女孩爭取經濟賦權，並且向2021-2031大目標邁進，亦即透過教育，投資50萬名婦女與女孩的夢想。

台灣專區實現妳的夢想獎第一名王昭文因離婚、獨自扶養四名子女，所以從民國94年開始由新竹家扶中心扶助至今，目前家中僅剩兩位就讀大四的雙胞胎女兒還在扶助中，預計今年6月份兩位女兒大學畢業後就會全戶停止扶助。

王昭文擔任馬偕醫院照服員(約聘)時，發現對陪伴長輩的工作十分熱愛，同時也發現長輩許多狀況是需要專業社工師協助，但她不可以單憑熱心卻沒專業的去招呼長輩，因此，昭文下定決心要成為一個專業社工師，也再一次用微笑登上生命的另一高峰。

「可以名正言順的幫助人！」昭文對助人工作者的服務感到興趣，所以自去年8月30日開始，每週六、日都到文化大學推廣教育部參加社會工作師學分班，預計今年6月完成學分，因此，新竹家扶中心協助昭文申請蘭馨交流協會「實現妳的夢想獎」獎助學金。

王昭文努力朝自己的夢想邁進，力爭上游進修提升個人學歷與知能，這份「終身學習」的身教，也影響著女兒們的學習態度，昭文的四位女兒在就學階段均課業表現良好，幾乎都僅靠自學方式，每學期獲得新竹家扶中心獎助學金獎勵。

台灣專區蘭馨愛讓夢想起飛女大生-台灣體育運動大學劉靜慧，爸爸因病過世後，只能由媽媽獨自照顧留下的8個兄弟姊妹。

劉靜慧的媽媽，在市政府安排下學習長照課程，但家中兄弟姊妹中只有大姊畢業找工作，二姊因為抗癌中，而年幼的弟弟妹妹們都還嗷嗷待哺。靜慧為了能夠不讓家庭增加經濟開銷，很努力的考上國立體院，利用寒暑假打工補貼家用。

台灣專區蘭馨愛讓夢想起飛女大生-台中科技大學護理系蔡亞璇，5歲時父母離異，由祖父母扶養，父親後來也過世，母親改嫁，一直是家庭經濟支柱的祖父，不幸也在亞璇大學畢業之前離世，亞璇與祖母及堂弟同住在伯父家。