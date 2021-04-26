人口紅利加持 新莊、三重土地交易年增近二成

據統計，新北市今年首季土地交易筆數年增率19.3%，新興重劃區更是新北土地交易的最大宗，尤以新莊、三重因交通機能大躍進，自住的剛性需求買盤強不錯。

近日新北地政局標售三重區二重疏洪道重劃區三重段174地號1,982坪土地，吸引17封標單搶標，最後由國泰建設以3.9億多元得標，溢價率達到71.3%，每坪脫標價約171萬元，打破該區地價紀錄引發關注。

根據統計，去年新北市土地交易總金額近1,500億元，逾半的交易量集中在重劃區。據實價登錄資料，各重劃區土地交易，包括板橋江子翠段第二崁小段及新莊副都心段一小段土地交易每坪單價最高都站上200萬元，而三重區三重段及五谷王段土地交易最高單價也超過150萬元。

鄉林不動產研究室指出，新北市擁有402萬人的人口紅利，加上區內30年以上老舊建物占四成以上，首購及換屋的潛在需求龐大，激勵土地交易火紅，尤其重劃區成為新北土地交易的主戰場，林口新市鎮、新莊副都心、塭仔圳三大重劃區居新北各重劃區土地交易前三名。

近三年來新北市重劃區崛起，人口往重劃區移居蔚為風潮，交通因素功不可沒，像是機捷、環狀線開通，大幅推升新北熱區房市交易量，具備三捷優勢的新莊區房價持穩向上，在今年首季就有1,545棟，緊追中和區的1,821棟，以及板橋區的1,699棟，成為新北市交易量第三。

鄉林不動產研究室認為，六都房價輪漲今年回到新北市，主要是因為重大交通建設逐步完成，在三環三線架構下，升級捷運路網為三環六線，2020年新北環狀線，以及淡海輕軌藍海線，接續通車，目前正在趕工的安坑輕軌，預計在2022年完工通車，連結環狀線十四張站，而五泰、八里及深坑的輕軌路線也在規畫進行。

繼環狀線第一階段通車後，環狀線第二階段計畫今年底將動工，南北環段沿線房市關注度大增。未來通車後，將從新北產業園區為起點，行經五股、蘆洲、社子、士林至大直地區，串聯松山新店線、中和新蘆線、淡水信義線、文湖線、桃園機捷。

鄉林集團（5531）董事長賴正鎰看好三重區的發展潛力；他說，新北市長侯友宜在三重區規劃了新北市政府第二行政中心，打造溪北地區成為新北第三大軸心，尤其是三重區的設籍人口高達38.4萬人，但實際居住人口應超過42萬人，緊追在板橋、新莊、中和之後，更挾著「一站到台北」的地理優勢，未來北環段將從新北產業園區站通往三重，推升房市利多發酵，自然廣受到通勤族、自住換屋族青睞。

三重區今年首季不動產買賣移轉棟數1,124棟，較去年同期首季的973棟年增15.5%，其中，二重重劃區挾著區內有機場捷運跟台北捷運雙捷運，加上64線快速道路連結國道一號與三號，凸顯便捷與生活機能優勢，加上左右有新北科技園區與新北大都會公園，不少北市的買家都是想往空間廣闊、交通更加便利的新興重劃區移動。

鄉林不動產研究室分析，新北市第一條自辦的中運量捷運系統三鶯線，預計在2023年完工，緩解八德、鶯歌、三峽土城通勤人潮，還有萬大中和線，也預計在2025年完工，市長侯友宜宣布未來十年是新北軌道建設高峰期，要鄰近城市東京和首爾，並駕齊驅，往國際級大城市目標邁進。