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台灣人愛喝咖啡 馳綠22製夢所用咖啡渣做靴子獲大獎

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣人愛喝咖啡，一年可喝掉超過 28 億杯咖啡，但現在處理咖啡渣的方式為丟棄並填埋，在生物化學作用後，咖啡渣卻會排放溫室氣體主要來源之甲烷（CH4）和二氧化碳（CO2）。「馳綠22製夢所」用15杯咖啡渣做成「世界首雙」 咖啡渣環保雨靴，並且推動XpreSole全天候防水咖啡靴集資計劃。

「22製夢所」是馳綠Ccilu品牌旗下以循環經濟與分享經濟應用及實踐的先進實驗室，經營範圍不限於鞋類商品，希望將品牌理念與技術與現有社會議題連結，關懷在地並成為永續發展的社會企業。 2020 年底推出 GreenPlax防水寶特鞋集資計劃，採用15支回收寶特瓶製成環保鞋，發起 1967公益捐贈計劃將收益回饋予在地環保團體。防水寶特鞋集資計劃甫上線集資十天即達成千萬集資金額，刷新台灣鞋類集資案最速紀錄。

「馳綠22製夢所」2020年推出咖啡防水休閒鞋，今年則推出咖啡渣環保雨靴。全鞋使用 15 杯廢棄咖啡渣製成，從鞋面、襪套、鞋墊，甚至到鞋底都由咖啡渣所製。除了保護環境，也讓台灣環保製鞋技術在國際上發光發亮，單鞋已經獲得國際四項設計大獎殊榮，包含 2020 台北國際設計大獎、德國 iF 設計大獎、德國紅點設計大獎 THE BEST OF THE BEST、義大利 A' Design 最高榮譽。這雙環保與靴標榜可以機器清洗100 次，再也不用回家刷鞋；重量僅普通雨靴的三分之一；更是全方位戶外運動靴。

咖啡 環保

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