冠星-KY Q1每股大賺5.12元 創歷年同期新高

冠星-KY（4439）今天公布第1季自結財報，單季稅前盈餘1.6億元，較去年同期增加25.4%，更比去年第4季大幅成長44.1%，淡季不淡，創下歷年同期新高，換算單季每股稅前大賺5.12元。

冠星第1季營收15.05億元，年增5.7%；但今天公告自結稅前獲利年增率高達25.4%，獲利成長遠高於營收成長，表現優於市場預期。且展望第2季，公司持續樂觀，表示訂單強勁，已重回疫情前水準，目前接單可以看到今年底。

冠星預期今年營收「兩位數」成長問題不大，且從第1季的營運走勢來看，公司今年獲利成長可望優於營收成長。

面對目前市場「雙缺」，其中紡織上游加工絲等原料，今年以來因為供需轉緊、價格飆漲，對此，冠星主管今天表示，原物料漲價的部分，大部分都有反映給品牌客戶，可以轉嫁，對公司影響降到最低。

船運的部分，由於冠星是生產布料，交給當地下游成衣廠，主要是走陸運，海運缺櫃或運價上漲，對冠星影響不大。

另外冠星主要生產基地在柬埔寨，最近柬埔寨政府為了新冠疫情防疫，再度實施城鎮封鎖措施，包括儒鴻（1476）、聚陽（1477）都陸續公告柬埔寨廠暫時停工兩周。不過冠星主管表示，因為冠星的工廠不在金邊，並沒有受到封城影響，4月15-18日是柬埔寨的過年，冠星工廠不但正常運作、還加班生產。年假結束後，跨省送貨的把關是有趨嚴，但目前為止出貨正常，冠星將持續密切注意後續發展。