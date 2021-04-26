台中南屯名宅漲相驚人 「寶輝大隱」社區年漲7.5%

今年第1季台中淨遷入人口居六都之冠，包括家戶購屋比、房地合一稅收、買賣移轉棟數等房市指標數據排名皆名列前茅，尤其學區、綠地資源豐碩的南屯區，近年擁捷運、百貨商場等題材，加上中科園區剛性買盤支撐下，房市迅速增溫。

市調顯示，包括「寶輝大隱」、「惠宇大聚」、「國泰頤湖苑」、「華太松濤」等社區都有亮眼漲幅。

根據內政部實價登錄資料統計，目前南屯區屋齡1至5年的新成屋以「寶輝大隱」漲勢最驚人，今年1月18樓戶以每坪48萬元成交，創下社區新紀錄，從預售時35萬元左右行情直奔5字頭大關。

近一年來社區共有7筆成交，均價達43.92萬元，相比預售均價36.74萬元，成屋僅兩年多，有著近19.5%的漲幅，平均年漲幅更達驚人的7.5%。

進而觀察「寶輝大隱」成交數據，今年1月交易的18樓戶，以總價2,800萬元成交，屋主預售時是以總價2,448萬元購入，持有兩年左右就賺進352萬元；無獨有偶，2020年5月成交的3樓戶，以總價2,275萬元購入，相比上一手2,088萬元成交價，屋主獲利也近200萬元，相當可觀。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，位於惠德街的「寶輝大隱」雖然沒有正臨大馬路，但在台中豪宅王的品牌，以及個案具國際建築團隊雙重加持下，無論規劃設計或是建材配備均超脫區域市場，成屋價碼自然水漲船高，顯見地段並非影響房價的絕對因素。

尤其，近年購屋族對於建築品質日益重視，具品牌力加持的個案，無論預售市場或二手市場皆相當吃香。

此外，位在單元二的「惠宇大聚」，預售時社區均價約為37.57萬元，近一年社區有8筆成交，均價達42.41萬元，平均年漲幅約4.8%。

位在豐樂公園旁的「國泰頤湖苑」，預售時期社區均價約為33.1萬元，近一年12筆的成交均價則為40.69萬元，社區自2016年7月完工後已有22.9%漲幅，平均年漲幅約4.7%。

鄰近文心森林公園的「華太松濤」屋齡約5年，近一年均價39.43萬元，也有4%左右的年漲幅，位在五權西路的「喬立圓容」則是成屋兩年多，有近6.9%漲幅，平均年漲幅則為2.4%，表現同樣不俗。