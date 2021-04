報捷！台微體子公司將在國際醫學大會發表最新新冠藥物

台微體(4152)今(26)日表示,旗下專注於微脂體吸入劑型藥物開發的子公司盈擘醫藥,將有最新一篇描述ISPM21與ISPM19之潛在優勢的科學摘要,榮獲國際醫學氣霧劑學協會(International Society for Aerosols in Medicine,ISAM)的科學委員會接受,並將於第23屆ISAM大會中發表。

此篇名為「利用吸入式微脂體抗病毒藥物之標靶傳輸來治療新冠肺炎之策略」(A Strategy to Treat COVID-19 with Targeted Delivery of Inhalable Liposomal Antiviral Drugs),編號072,屬於新醫療器材和新興療法類別的海報,將於大會網站www.isam.org上以電子版本呈現,並搭配口頭簡報,其也將在2021年5月22至26日於美國愛達荷州博伊西市會議中心進行的大會中以實體方式呈現。

ISAM大會乃世界上最大的肺部藥物傳輸和呼吸健康會議之一。此研討會將聚集數百名與會者,包括臨床醫生、呼吸健康護理專業人士、重症監護專業人士、氣霧劑科學家和工程師、製劑科學家以及產品開發和監管專家。大會的目的乃促進當前醫學氣霧劑最新技術的科學討論。

台微體曾於瑞士舉行的第22屆ISAM大會中發表以吸入式微脂體尼達尼布(nintedanib)來提升肺部疾病治療的科學海報。該海報的科學摘要(N-003)刊登於氣霧藥物與肺部藥物傳輸期刊Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery的新醫療器材和新興療法章節,第A-13頁。

台微體說明,ISPM21乃獨家微脂體技術包裹之GS-441524吸入劑型藥物。GS-441524乃使用瑞德西韋後抵達肺部的活性成分。最初用於治療肝炎的瑞德西韋,於臨床試驗中證實有抑制新冠肺炎病毒複製的效果,已獲得美國食品和藥品管理局(FDA)批准成為治療需住院的新冠肺炎病患之藥物。

原名TLC19的ISPM19,為獨家微脂體技術配方之微量羥氯奎寧(HCQ)吸入式藥物。HCQ於體外及初步臨床試驗中顯示具有預防或治療新冠肺炎的潛力,但口服劑型HCQ之可投與劑量受限於心臟毒性。ISPM19運用既有獨家微脂體包覆技術平台,以口服HCQ近1%的劑量改良成吸入劑型,直接將藥物傳遞至上呼吸道及肺部,在目標組織達到有效的抗病毒濃度,同時降低全身性及心臟毒性。ISPM19的設計具有成本效益、取得方法簡單並可以攜帶式噴霧器自行投藥,可望成為治療和預防新冠肺炎之方案。