建商瘋搶地 六都房價輪漲今年回到新北市？

鄉林不動產研究室指出，重大交通建設逐步推動、完成下，六都房價輪漲今年回到新北市，現在土地交易已發燒，未來房市持續看好，尤其是有交通建設的重劃區，將受到通勤族、自住換屋族青睞。

近日新北地政局標售三重區二重疏洪道重劃區三重段1982坪土地，吸引17封標單搶標，最後由國泰建設以3.9億餘元得標，溢價率達到71.37％，每坪脫標價約171萬元，打破該區地價紀錄引發關注。

郷林不動產研究室表示，事實上，根據統計，去年新北市土地交易總金額高達1,500億元，據實價登錄資料，包括板橋江子翠段第二崁小段及新莊副都心段一小段土地交易每坪單價最高都站上200萬元，三重區三重段及五谷王段土地交易最高單價也超過150萬元。

鄉林分析，新北市擁有402萬人口，由於區內30年以上老舊建物佔四成以上，首購及換屋的潛在需求龐大，因此激勵土地交易火紅，其中重劃區是新北土地交易主戰場，林口新市鎮、新莊副都心、塭仔圳，分居新北重劃區土地交易前三名。

觀察近三年來新北重劃區崛起，交通因素功不可沒，如機捷、環狀線、淡海輕軌藍海線開通，即大幅推升沿線房市交易量。由於後續還有安坑輕軌，環狀線第二階段也計畫今年底將動工，六都房價輪漲今年已回到新北市。

鄉林集團董事長賴正鎰最看好三重區的發展潛力，主要是新北市在三重區規劃了新北市政府第二行政中心，打造溪北地區成為新北第三大軸心，目前三重區設籍人口達38.4萬人，實際居住應超過42萬人，居住需求大，挾著一站到台北的地理優勢，也能吸引通勤族青睞。