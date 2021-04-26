國聚生活家 帶社區住戶高美濕地「一態究境」
中部知名建商國聚建設所屬的國聚生活家，與國家地理雜誌首度合作，邀請國聚家人們，一同探索人類與生態新關係，首發活動日前登場，帶領100多名國聚小夥伴們，前往生態新樂園─高美濕地，深度親近大自然，和蝦兵蟹將過招。
迎接全球劇變的新秩序，國聚建設從友善建築、友善環境到友善活動，以良善的正向力量構築出社區生活型態。
今年「國聚家庭日」創新主題，結合了國家地理雜誌，將於10月進行路跑活動─邀請國聚住戶為瀕危動物、生態保育、健康而跑。
同時也推出系列生態保育課程，精心設計的親子共學課程，玩樂中學習，以自然為師，學習環境永續。並邀請四度榮獲金鼎獎的黃一峯老師及吳尊賢老師，帶領認識濕地生態、為親子創造最獨特的回憶。
國聚建設除了在建築本業中穩健、用心經營，對公益與社會企業責任的努力也未鬆懈。此次活動採用公益團體「瑪利MAMA」的感恩餐盒。
在響應全球性「綠色能源」環保趨勢中，去年開始，已在新建案停車空間導入電動車充電系統，用心營造人文與人情味的鄰里生活；打造社區公共領域的自然生態、悉心照護永續的環境之美，並以國聚生活家團隊，經營社區服務系統，創造出住戶專屬的生活尊榮與價值。
身為台中在地建築業者的國聚建設，參與了城市發展經歷，也預見大未來發展與需求，提前啟動在最具發展潛力新興區域的核心上搶先佈局。
今年推案計畫已就定位，涵蓋了水湳經貿、中科、精科、興大特區等四大精華核心區，無論在產業、人口、生活機能、交通、未來性等，都具備相當成熟的利基，都是正將啟動黃金爆發期的明星區。
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