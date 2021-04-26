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馬卡龍勞工世代 新安產傷害險強力後援

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新安東京海上產險「心安守護」意外傷害險，要當馬卡龍勞工世的強力後援。新安東京海上產險/提供
新安東京海上產險「心安守護」意外傷害險，要當馬卡龍勞工世的強力後援。新安東京海上產險/提供

現代勞工拚經濟同時也應該築起全面性的意外防護。新安東京海上產險今(26)日提醒，趁著五一勞動節假期，在工作崗位上兢兢業業的廣大勞工朋友們不妨可檢視自身保障是否足夠，尤其是追求彩色人生的馬卡龍世代，向來勇於打拼創新，積極尋求成長學習，意外風險也隨之攀高。

兼具突發意外事故防護、意外傷害醫療保障，及交通意外高保額三大特色的心安守護傷害險專案，是廣大年輕勞工族群成就價值途中，既心安且堅實的強力後盾。

據內政部戶政司統計，全國20歲至40歲青年人口約660萬，未婚人口就占65%；換言之，單身族群有較多的時間及較高的自主權，趁年輕有體力埋首工作、積極尋求高成就之餘，也懂得犒賞自己，抓緊時間來趟說走就走的旅行。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，年輕單身族的生活多采多姿，就像馬卡龍般繽紛亮眼，在外工作奔波及旅遊的機會多，發生意外的風險也相對較高，一旦意外發生後，若沒人照顧、收入中斷，還要負擔不小的醫療費用等可能風險，意外保障格外重要。

具備意外事故防護、意外傷害醫療以及大眾運輸交通意外高保障三大優勢的心安守護傷害險，是單身勞工族群必備款。

為積極提升勞工族群的保障，新安東京海上產險的心安守護傷害險專案，具三大特色：一、從居家到戶外完整意外保障，一般意外身故或失能基本保障最高給付1,000萬元。

二、海內、外旅遊皆享高額保障，搭乘大眾運輸工具身故及失能最高給付2,000萬元。

三、提供意外住院日額、實支實付醫療、緊急醫療救護費用、意外門診手術慰問、顏面傷害失能整型以及輔具費用等醫療保障，即使意外來臨，必須暫停工作接受治療，單身一人也能照顧好自己。

以投保心安守護傷害險專案為例，若不幸碰上意外造成重大燒燙傷且須進行移植皮膚，並入住燒燙傷病房時，每日住院日額最高可領1萬元、最多可領90天，另再加上重大燒燙傷及燒燙傷皮膚移植手術總計最高給付290萬元，讓被保險人無後顧之憂接受治療。

若因搭乘大眾運輸工具發生意外造成身故或失能，最高可獲得2,000萬元的理賠給付，足見心安守護意外傷害險是追求彩色人生的年輕勞工們，能提供全方位保障的最佳解決方案。

產險

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