馬士基：亞洲缺櫃惡化

全球貨櫃輪龍頭業者馬士基（Maersk）警告，未來兩周內，亞洲缺櫃問題勢將進一步惡化，衝擊遠洋及亞洲間的貿易活動。馬士基指出，蘇伊士運河堵塞的影響將延續至5月，全球貨櫃運能吃緊問題，則會發酵到第3季。

根據外調報導，貨櫃輪航班準點率降、運力吃緊主要受到兩個因素影響，其一、歐洲經由蘇伊士運河貨櫃輪遭到堵塞；其二、疫情之下，港口處理或過的效率下降、尤其是跨太平洋及歐洲貿易路線。

也因為這兩大關鍵，馬士基指稱，空櫃短缺依舊是亞洲貨櫃輪業界普遍面臨的挑戰，因此該公司對客戶預測，這兩周的缺櫃問題影響最大，因運回亞洲的空櫃遭延遲、進口申報率下降。局部缺櫃、塞港問題，也開始影響亞洲間貿易。

所幸，國內大型船商包括長榮、陽明、萬海在運力方面目前都呈現健康狀態，法人指出，在全球運力下降、運價陡增之際，貨櫃三雄的獲利有機會持續寫新紀錄。