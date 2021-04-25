為疫後觀光做準備 日本科爾飯店集團打造沖繩新地標

從去年到現在日本新冠肺炎疫情就像盪鞦韆，時好時壞、時高時低，不僅台灣旅客期待疫情可以早日結束，前往最喜愛的日本旅遊，日本旅遊業也引頸期盼台灣旅客可以盡快赴日。為台灣旅客熟知的日本著名科爾全球管理飯店集團Core Global Management株式會社，社長中野正純在這後疫情艱難時代下的飯店營運管理方針，除了堅持打造「Core’s Clean Staying」建立讓人更安全、安心住宿的防疫環境外，旗下Hewitt品牌飯店，不畏疫情影響，將在今年夏天7月15日進駐國人最愛的日本沖繩那霸國際通，首家大型休閒渡假飯店－「那霸休伊特渡假飯店」(ヒューイットリゾート那覇)。

那霸休伊特渡假飯店位於國際通街道附近，不但地理位置優越便利，這裡也是最強的逛街購物聖地，將是疫情過後新的沖繩之旅，也將會是國際通的新地標。來到沖繩就想到海邊，在屋頂設有無邊絕美游泳池，感覺就像身處在天空中的完美渡假勝地。

科爾飯店集團旗下的飯店，一向以提供超優質的早餐廣為國人所喜愛，那霸休伊特渡假飯店有兩間餐廳和一間酒吧。1樓餐廳廚房提供住宿客人以具有沖繩特色料理美食約140種類的免費自助式早餐。13樓餐廳是一家以漢堡和燒烤以當地沖繩食材為主的漢堡及牛排，供應午餐和晚餐。

而位於屋頂13樓的天空無邊夢幻游泳池，絕對是值得立馬衝沖繩的一大理由。到了晚上不但可以一覽無遺那霸市美麗全景，還可欣賞夜晚中飯店投射的美妙3D立體投影空間，享受私密休閒娛樂時光。