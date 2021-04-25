玻璃報價飆 台玻營運續強

原物料飆漲，加上中國大陸擴大基礎建設，帶動玻璃需求量攀升；台玻（1802）表示，去年下半年開始大陸市場已恢復正常銷售水準，加上去年中南方水災，持續推升玻璃價格、銷售量持續上揚，預計今年台玻營運將持續轉強。

中國玻璃期貨報價迄4月23日，每噸已達人民幣2,259元，站穩歷史天價。同步觀察國內玻璃產業龍頭台玻3月合併營收達48.9億元，月增76.1%、年增61.2%，創下單月歷史新高。並推升首季營收衝上116.7億元、年增65.7%，營運表現為史上最旺淡季。

台玻強調，公司去年第3季起營運轉強，主要是建築玻璃價格上揚，加上中國大陸市場賺錢了，以致去年下半年營運逐季獲利攀升；台玻去年營收達419.07億元、年增0.3%，毛利部分則因玻璃價格上漲，推升毛利率大增8.5個百分點至16.8%，更讓本業營業利益達25.34億元，大幅優於前年虧損9.17億元，集團稅後純益達24.68億元，每股純益為0.89元。

台玻董事會擬每股配發0.5元現金股利，以昨日漲停收盤價28.35元，若後續順利填息，現金殖利率為1.76%；台玻將在6月11日舉行股東常會。

法人指出，中國玻璃期貨價格持續創高，主因玻璃庫存水位偏低，且大陸房地產建案完工量上揚拉動、工廠逐步復工和南方水災帶出的重建需求，加上資金寬鬆環境等因素，才讓玻璃期貨價格持續創高。接下來在下游需求持續旺盛之下，認為玻璃價格可望續維持高檔水位。

在玻璃產業前景看旺之下，台玻認為，今年全年營運不僅有機會維持正數，表現更可望優於去年。

展望今年，台玻表示，平板玻璃部分在大陸政府持續推動供給側結構性改革、嚴禁新增產能下，加上去年3月中疫情後當地工廠陸續復工所帶起拉貨潮，以及南方水災重建題材，已讓去年第3季至今的玻璃銷量、價格持續好轉，並預計今年全年持續維持此趨勢；玻纖布方面，在低介電玻纖布取得認證下，且市場需求持續成長，今年可望達成產能倍增目標。