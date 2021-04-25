北市就服處徵才467人 最高月薪7萬

疫情趨緩，景氣熾熱如夏，就業市場牛市大發，台北市就業服務處27至29日，共邀集13家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達467個工作機會，最高月薪達7萬元，本週徵才廠商有批發零售業、運輸業、餐飲業、通訊業等。勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備求職、二度就業或有轉職、兼職需求的民眾踴躍參加。

陳信瑜表示，5G通訊產業的發展，通訊產業專業人才需求提升，中華電信（2412）子公司「宏華國際」持續前2週招募網路技術專業人才氣勢，工作機會高達71個，其中資通訊(SI)資深網路技術工程師及資深網路應用工程師薪資最高可達70K，專科以上的科技人，務必把握。

此外，餐飲市場發展的蓬勃，帶動高素質人才的需求及海外市場的拓展，著名餐飲「聯發國際餐飲」釋出海外儲備督導四名，薪資介於40K至45K，專科以上學歷，五年工作經驗，具第二外語能力者(日語/西班牙語)佳；並徵儲備店長/副店長及工程3D設計師，薪資介於35K至42K；還有徵高階主管司機一名，需具兩年以上主管座車司機駕駛經驗。

「御頂國際」頂鮮台北101店釋出櫃台出納，薪資介於33K至36K，需具外語對話能力。「安心食品」摩斯漢堡釋出營運儲備幹部20名，薪資介於33K至35K；「台灣東利多」丸龜製麵釋出儲備幹部10名，起薪35K。

「好職缺，都在我們的徵才機會中！」陳信瑜說，綜觀就服處各就服站徵才活動中，所邀集廠商釋出薪資均優於一般市場薪資行情，如餐飲服務人員平均薪資可達33K，儲備幹部也可達35K，且多家廠商分別提出每月9至10日休假，比勞基法規定週休二日還多。

本週徵才廠商尚有三商家購（2945）、惠康百貨、萬達寵物、雨潔綠能、五花馬餐飲、安心食品（1259）、東森得易購、微笑單車YouBike、大潤發內湖分公司等。

陳信瑜說，此次徵才活動的時間地點為，27日在北投、內湖就服站舉辦，28日在西門、信義就服站舉辦，29日在信義、南港東明、景美、艋舺就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費!」陳信瑜再次提醒，配合防疫需求，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程佩戴口罩。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。