特力屋攜昇恆昌 插旗澎湖

台灣邁入後疫情時代，離島不只觀光夯，也吸引台灣企業投資。特力屋首度進軍澎湖，在昇恆昌於澎湖最大免稅商店「澎坊」開設店中店的小型特力屋，昨（24）日開幕，第一日業績就創下近百萬元。

此外，特力不光進軍澎湖，特力屋與主打居家生活用品「和樂HOLA」，也預計今年下半年進駐金門最大免稅店昇恆昌金湖廣場。不過和澎湖一樣，也必須克服多出11%至12%的高昂運費。

特力總裁何湯雄說，「特力屋終於出海了」，因評估去離島蓋一家特力屋不划算，看好澎湖近年旅宿觀光產業熱絡，截至今年2月人口達10萬，民宿高達976家，裝修商機蓬勃，帶動裝修及居家DIY配件與商品需求成長。

何湯雄表示，受免稅店昇恆昌邀請，在澎湖開設離島首家特力屋，此為特力屋第20家社區店，即使運費多出11%，販售種類與價格仍與台灣一致，也將提供DIY服務。

由於澎湖民宿、自用宅常有戶外空間布置需求，特力屋澎湖店本次也引進數款休閒家具與園藝擺飾，現場陳列戶外家具、實木桌椅、拼接踏板與瓦斯烤肉爐等，搶戶外用品商機。

澎湖當地居民也表示，澎湖老房子多，有裝修需求，特力屋具採購能力，貨品也比較齊全。