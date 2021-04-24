離島也逛得到！特力屋進駐澎湖最大免稅店開「店中店」

台灣邁入後疫情時代，離島不只觀光夯，也吸引台灣企業投資！特力旗下特力屋首度進軍離島澎湖，於澎湖最大免稅商店澎坊，開設店中店的小型特力屋，今（24）日開幕。

此外，特力不光進軍澎湖，特力屋與主打居家生活用品「和樂HOLA」，也預計在今年進駐金門最大免稅店-昇恆昌金湖廣場，不過和澎湖一樣，也必須克服多出11至12%的高昂運費。

「特力屋終於出海了！」特力總裁何湯雄說，因評估去離島蓋一家特力屋不划算，看好澎湖近年旅宿觀光產業熱絡，截至今年2月人口達10萬，民宿高達976家，裝修商機蓬勃，帶動裝修及居家DIY配件與商品需求成長。

何湯雄表示，受免稅店昇恆昌邀請，在澎湖開設離島首家特力屋，此為特力屋第20家社區店，即使運費多出11%，販售種類與價格仍與台灣一致，也將提供DIY服務。

由於澎湖民宿、自用宅常有戶外空間佈置需求，特力屋澎湖店本次也引進數款休閒家具與園藝擺飾，現場陳列戶外家具、實木桌椅、拼接踏板與瓦斯烤肉爐等，搶戶外用品商機。

澎湖當地居民也表示，澎湖老房子多，具有裝修需求，特力屋有採購能力，貨品也比較齊全。

昇恆昌總經理江建廷則表示，會邀請特力屋進駐，是希望讓免稅商場能吸引當地居民進來購物，不僅是觀光客光顧而已。

特力屋自2019年下半年開展小型社區店型，布局全國各縣市，澎湖店為第20家，今年全年目標為40至50家店，除了蛋黃區之外，亦會前進二三線城市，目前如台南麻豆、雲林斗六等，都是考慮選項。

特力屋總經理張栢青表示，去年社區店開始獲利，今年前四個月業績也有雙位數成長，因店鋪不大，約150坪以下，投資不會像大型店這麼多，商品密度也高。