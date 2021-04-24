首度跨出本島　特力屋澎湖展出首間離島店

特力集團首度前進離島插旗，至離島澎湖開出首家特力屋社區店型，特力集團總裁何湯雄表示，由於電商的離島運費高出12%，為降低成本，在免稅龍頭昇恆昌力邀下開出首家離島店，將可進一步減少宅配費用，未來也規劃持續與昇恆昌攜手，在金門開出第二家離島店。

何湯雄表示，自2019年開展社區店型，持續布局全國各縣市，不斷發掘新的顧客需求，嘗試提高鄰里會員滲透率與到店頻率，特力屋2020年新會員成長達9%，特力屋深耕台灣20餘年首度進駐離島，期望未來持續帶給離島顧客全新居家解決方案。

根據統計，澎湖近年旅宿觀光產業熱絡，截至今年2月人口達10萬，民宿高達976家，帶動裝修及居家DIY配件與商品需求成長，何湯雄表示，看好澎湖未來發展潛力，特力屋獨家引進近百項國際品牌商品，首次登陸澎湖獨家開賣；同時提供多項水電類單品即買即裝服務，方便顧客一站購足。

昇恆昌總經理江建廷表示，此次邀請特力屋至昇恆昌澎橙飯店商場內展店，希望將台灣的離島觀光打造到更高的層次，讓澎湖不只是疫情期間夯，疫後更要吸引更多國際旅客，把澎湖觀光市場拓展得更好。

何湯雄也說，2019年開始推動社區店型後，反應良好，目前全台已有20店，今年預計要開到40店，預估3~5年內可以展至80店。