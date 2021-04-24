快訊

無照教練重摔7歲童27次害腦死 台中柔道委員會竟說是慣例

華航機師染疫穆斯林驚慌 指清真寺這處不可能戴口罩恐成破口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度跨出本島　特力屋澎湖展出首間離島店

聯合報 / 記者林海／澎湖即時報導
特力集團首度前進離島，於澎湖展出首家特力屋社區店型。記者林海／攝影
特力集團首度前進離島，於澎湖展出首家特力屋社區店型。記者林海／攝影

特力集團首度前進離島插旗，至離島澎湖開出首家特力屋社區店型，特力集團總裁何湯雄表示，由於電商的離島運費高出12%，為降低成本，在免稅龍頭昇恆昌力邀下開出首家離島店，將可進一步減少宅配費用，未來也規劃持續與昇恆昌攜手，在金門開出第二家離島店。

何湯雄表示，自2019年開展社區店型，持續布局全國各縣市，不斷發掘新的顧客需求，嘗試提高鄰里會員滲透率與到店頻率，特力屋2020年新會員成長達9%，特力屋深耕台灣20餘年首度進駐離島，期望未來持續帶給離島顧客全新居家解決方案。

根據統計，澎湖近年旅宿觀光產業熱絡，截至今年2月人口達10萬，民宿高達976家，帶動裝修及居家DIY配件與商品需求成長，何湯雄表示，看好澎湖未來發展潛力，特力屋獨家引進近百項國際品牌商品，首次登陸澎湖獨家開賣；同時提供多項水電類單品即買即裝服務，方便顧客一站購足。

昇恆昌總經理江建廷表示，此次邀請特力屋至昇恆昌澎橙飯店商場內展店，希望將台灣的離島觀光打造到更高的層次，讓澎湖不只是疫情期間夯，疫後更要吸引更多國際旅客，把澎湖觀光市場拓展得更好。

何湯雄也說，2019年開始推動社區店型後，反應良好，目前全台已有20店，今年預計要開到40店，預估3~5年內可以展至80店。

特力集團 澎湖 觀光

延伸閱讀

期待午後對流 鄭明典：若頻率高是相對穩定可靠的水源

西半部擴散力弱！中部雲嘉南高屏空品24日亮橘燈

澎湖203縣道港子段車禍 10人受傷送醫

澎湖海上花火節登場 2萬人爭睹盛況

相關新聞

離島也逛得到！特力屋進駐澎湖最大免稅店開「店中店」

台灣邁入後疫情時代，離島不只觀光夯，也吸引台灣企業投資！特力旗下特力屋首度進軍離島澎湖，於澎湖最大免稅商店澎坊，開設店中...

首度跨出本島　特力屋澎湖展出首間離島店

特力集團首度前進離島插旗，至離島澎湖開出首家特力屋社區店型，特力集團總裁何湯雄表示，由於電商的離島運費高出12%，為降低...

不畏疫情影響 日本北海道知名飯店7月將開幕

為台灣旅客熟知的日本著名科爾全球管理飯店集團Core Global Management株式會社，社長中野正純在這後疫情...

金屬製造重鎮在台中！ 製品業家數及員工數雙料第一

台中市擁有金屬製品產業最大聚落，2019年金屬製品業工廠計5584家，占全國金屬製品工廠超過四分之一，為金屬製品業最密集...

中衛第三代接班 注入時尚能量

中衛是老字號醫材廠，成立75年以來，家族之間的感情非常好，也沒有家族企業常發生的接班問題，中衛從創辦人張炎東、第二代董事...

訂單客製化 中衛優游藍海

去年新冠肺炎疫情打亂各行各業的經營模式，中衛董事長暨總經理張豐聯指出，原本不起眼的醫療用口罩供不應求，去年政府持續徵收國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。