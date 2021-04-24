台塑攻電動車 聚焦電池研發

台塑集團行政中心常務委員王文潮昨（23）日談到電動車市場時表示，台灣市場小，量能也小，須思考電動車區域電網設置是否完備；此外，台塑發展電動車應用如電池等，著重在降低能源使用率，綠電的儲能系統也很重要。

台塑集團旗下福機裝公司與環球購物中心昨日宣布合作，王文潮與環球購物中心董事長馬志綱共同啟動「科技抗疫」，率先在環球中和店裝設「UVC LED空氣除菌系統」，化身台灣首家除菌商場，抑制環境中細菌滋生，淨化館內空氣。

福機裝為台塑化與日本日機裝公司（Nikkiso Co.， LTD.）合資成立，台塑化持股50%。以結合深紫外線晶片技術（UV LED），研發各類應用和除菌商品，並投入民生用品，從家用掃地機器人到淨水器，甚至還有牙刷消毒器，產品多元。

王文潮談到各國搶布局電動車的想法時表示，台灣市場這麼小，因此量能也小，須思考有沒有辦法完善區域性電網，讓電動車能有地方充電，大家住大樓或公寓，往往會遇到管委會是否同意裝設充電站的問題。

王文潮去年表示，電動車勢在必行，台塑企業在綠能領域投入許多資源，朝各式綠能材料及資源整合方向發展，積極配合政府綠能政策及迎向電動車的趨勢前進。

目前正在開發綠能事業的王文潮說，台灣在能源發展方面，有核能、天然氣、風力發電及太陽能等，其中風力發電和太陽能發電屬於綠能，但較不穩定，必須有儲能系統來儲備綠能。