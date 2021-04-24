台塑攻電動車 聚焦電池研發

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台塑集團行政中心常務委員王文潮昨（23）日談到電動車市場時表示，台灣市場小，量能也小，須思考電動車區域電網設置是否完備；此外，台塑發展電動車應用如電池等，著重在降低能源使用率，綠電的儲能系統也很重要。

台塑集團旗下福機裝公司與環球購物中心昨日宣布合作，王文潮與環球購物中心董事長馬志綱共同啟動「科技抗疫」，率先在環球中和店裝設「UVC LED空氣除菌系統」，化身台灣首家除菌商場，抑制環境中細菌滋生，淨化館內空氣。

福機裝為台塑化與日本日機裝公司（Nikkiso Co.， LTD.）合資成立，台塑化持股50%。以結合深紫外線晶片技術（UV LED），研發各類應用和除菌商品，並投入民生用品，從家用掃地機器人到淨水器，甚至還有牙刷消毒器，產品多元。

王文潮談到各國搶布局電動車的想法時表示，台灣市場這麼小，因此量能也小，須思考有沒有辦法完善區域性電網，讓電動車能有地方充電，大家住大樓或公寓，往往會遇到管委會是否同意裝設充電站的問題。

王文潮去年表示，電動車勢在必行，台塑企業在綠能領域投入許多資源，朝各式綠能材料及資源整合方向發展，積極配合政府綠能政策及迎向電動車的趨勢前進。

目前正在開發綠能事業的王文潮說，台灣在能源發展方面，有核能、天然氣、風力發電及太陽能等，其中風力發電和太陽能發電屬於綠能，但較不穩定，必須有儲能系統來儲備綠能。

台塑集團 電動車 綠能

延伸閱讀

百貨首家！環球購物中心提升防疫等級 裝設空氣除菌系統

美大張旗鼓推電動車 卻不提燃油車淘汰時程

更減碳、全蔬食、重環保 一場跑在羅布森上的旅程！

精英衝刺電動車、IT設備業務 業績目標上看300億元

相關新聞

貨櫃輪運價 再攀新高峰

塞港、缺工無解，造成全球貨櫃輪運價再度飆漲，遠東到美西價格一周漲幅達12%，每40呎櫃價格來到4,967美元，其餘主要港...

台塑攻電動車 聚焦電池研發

台塑集團行政中心常務委員王文潮昨（23）日談到電動車市場時表示，台灣市場小，量能也小，須思考電動車區域電網設置是否完備；...

中衛第三代接班 注入時尚能量

中衛是老字號醫材廠，成立75年以來，家族之間的感情非常好，也沒有家族企業常發生的接班問題，中衛從創辦人張炎東、第二代董事...

訂單客製化 中衛優游藍海

去年新冠肺炎疫情打亂各行各業的經營模式，中衛董事長暨總經理張豐聯指出，原本不起眼的醫療用口罩供不應求，去年政府持續徵收國...

中衛破壞式創新 口罩變精品

說起彩色口罩的先驅，民眾肯定會直接聯想到CSD中衛，這家有75年歷史老字號的醫材大廠，在第三代、營運長張德成接班後，積極...

專家帶路／台南後甲商圈 產品型態多元 首購換屋皆宜

對於有意在台南東寧後甲商圈購屋的民眾，信義房屋台南東寧店專案經理蔡聰敏表示，首購族可優先選擇屋齡20至30年左右的公寓或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。