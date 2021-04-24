台塑集團生產除菌設備 冠德擬採用

台塑集團行政中心常務委員王文潮、環球購物中心董事長馬志綱昨（23）日共同現身「UVC LED空氣除菌系統成果發表會」，其實兩人早就認識，還是房客與房東關係，馬志綱也表示，除了環球中和店使用該系統外，未來可能在旗下冠德建設建案採用該系統。

王文潮昨日出席發表會，身上隨身攜帶福機裝「除菌棒」產品，儼然成為自家公司產品的最佳代言人。

「UVC LED空氣除菌系統」為台塑旗下福機裝公司產品，王文潮說，這是第一次開發出的產品，但他還不滿意這套裝備，因為使用的燈力太多，不符合節能標準。

馬志綱表示，去年爆發疫情，世界陷入混亂，零售業在海嘯第一排，瞬間人潮下降，營收腰斬，環球購物中心希望能讓民眾有安心感，加上環球桃園A8商場與台塑就是房東房客關係，很早就認識王文潮，得知有福機裝相關除菌產品，決定在中和店安裝，中和店也成為第一家「UVC LED空氣除菌系統」的商場。

王文潮身上也配戴自家公司結合風扇和除菌的「空氣除菌機」，特別向媒體介紹展示，可說是自家公司最佳銷售員。