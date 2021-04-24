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廢紙價揚 工紙傳6月喊漲

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北報導
圖／經濟日報提供
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紙品需求持續熱絡，帶動工紙價格上揚，正隆、永豐餘今年初已調漲過一波價格，近日市場又傳出，為反映美國廢紙持續上漲，紙廠6月再有一波漲價動作。不過據悉，由於公平會緊盯工紙漲價訊息，各造紙廠即便成本持續攀升，今年要發動第二波漲價的壓力大。

反映美廢紙持續上漲，市場傳出正隆6月將再調漲產品價格，且有高個位數調漲幅度。對此，正隆回應，美廢紙價格還在漲，確實有很大成本壓力，但目前仍未有調漲計畫。

正隆表示，去年1月美廢紙每噸在100美元，去年底來到240-250美元，今年1月正隆產品調漲主要就是因應去年原料大漲，並考量下游廠商消化能力，因此將價格調漲至每公噸1 ,500元，漲幅10-12%，不過今年以來美廢紙持續飆升，目前已來到每噸280美元，且看來還會上升，因此確實面臨龐大成本壓力，只是內部現階段仍無漲價計畫。

永豐餘日前也表示，目前旗下紙器廠全能生產，由於今年第1季已調漲過一次，漲幅15%-20%，短期不會評估再漲價。

榮成今年1、2月皆有調漲紙價，後市是否續漲，僅表示今年第2季市況熱絡，往年4月本就是果農紙箱需求旺季，但今年因缺水，使得瓶裝水、礦泉水紙箱需求提前爆發，才會造成近期紙箱嚴重短缺。下半年將進入旺季，從目前淡季不淡情形看來，下半年旺季可期。

榮成今年重拾在中國大陸市場競爭力，加上台廠有新產能挹注，今年營運展望樂觀。榮成表示，彰化二林廠新產能已在3月投產，預計三個月後商轉。

正隆 漲價

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