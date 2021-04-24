貨櫃輪運價 再攀新高峰

塞港、缺工無解，造成全球貨櫃輪運價再度飆漲，遠東到美西價格一周漲幅達12%，每40呎櫃價格來到4,967美元，其餘主要港口漲幅也都達3%以上，且根據統計，遠東到美西、美東及地中海三大航線運價已同步創歷史新高。

全球都沒想到這波疫情影響這麼嚴重，尤其美國貨櫃碼頭工人出席率約在七成，使得美國各重要碼頭塞港問題一直無法改善，而且愈來愈嚴重。

業界分析，各大碼頭擔心疫情會造成封港，對工作人員管制非常嚴，所以每天工作人數都在變動；加上美國碼頭工人需要有工作執照，無法臨時招工，讓塞港這個問題自去年到今年都沒有辦法有效改善。

國內貨攬業者形容，現在停泊在美西外海等著要進港的船舶不斷增加，船聚集多到都快要可以上演「赤壁之戰」了；去年是缺貨櫃，現在造成船舶回不來亞洲，不只缺櫃，還缺船，亞洲等著要到美國的貨陸續運抵各港口，已造成亞洲主要出口港貨櫃堆積如山。

美西塞港問題仍未解決，加上長賜輪擱淺蘇伊士運河，導致歐洲也開始出現塞港問題，全球貨櫃碼頭準點率持續惡化，推升運價走強，根據昨（23）日最新出爐的SCFI貨櫃運價指數已站上2,979.76點，較前一周2,833.42點上漲146.34點，指數大漲也代表運價全面走揚。

其中，遠東到美西、美東及地中海運價持續創下新高，遠東到美西運價已逼近5,000美元大關，來到4,967美元、漲幅12.07%；美東價格5,687美元，漲幅4.31%；至於歐洲線每20呎櫃價格達4,325美元，漲幅3.3%，且業界認為，歐洲線價格還可望因為塞港問題續漲。

隨著歐美線持續大漲，法人分析，以遠洋營運為主的長榮及陽明受惠最明顯，至於萬海也增加美西線布局，業績會跟著成長。