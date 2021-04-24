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台鹽董座 吳容輝將出任

經濟日報 / 記者鍾泓良吳秉鍇／台北報導
台鹽新董座吳容輝（本報系資料庫）
台鹽新董座吳容輝（本報系資料庫）

台鹽董事長陳啟昱2月無預警請辭，期間由經濟部次長曾文生暫代職務迄今。經濟部昨（23）日表示，已報行政院核定，將由現任嘉義縣副縣長吳容輝接任。

台鹽證實將於本月30日召開臨時董事會，推選吳容輝為新任董事長，同時兼任子公司台鹽綠能董座。

經濟部表示，吳容輝曾任台灣菸酒股份有限公司董事長，並擔任嘉義縣四任縣長的副縣長，行政經驗豐富，對國營事業管理經驗也嫻熟，未來接任台鹽董事長後，可以快速上手，繼續帶領台鹽發展。

經濟部指出，台鹽公司為經濟部公股事業，除原有鹽、水本業，也致力多角化經營。吳容輝無論在嘉義縣政工作或台酒公司任內，都有具體成績且經驗豐富，期待他上任後帶領台鹽再創營運佳績。同時，吳容輝於副縣長任內也督導多項綠能事業，將同時兼任台鹽轉投資的台鹽綠能公司董事長。

吳容輝昨日受訪時證實，接獲經濟部徵詢，考量副縣長階段性任務完成，加上之前曾任台灣菸酒公司董事長，經營公司企業熟稔，決定轉換跑道。

台鹽 經濟部 綠能

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