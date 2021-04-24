紙漿行情蠢動…三個原因

全球原物料漲翻天，造紙業受原物料上漲影響，今年以來持續面臨漲價壓力。法人表示，雖然中國大陸今年開始實施禁廢令，不再進口國際廢紙，但受疫情影響，歐、美廢紙回收難度提高，國際廢紙價格居高不下，漿價也因供給不足不斷攀升，加上運費等因素，持續推升原料成本，綜觀2021年原料與紙價皆呈上漲格局，產品價格欲小不易。

分析造紙業者漲價壓力主要原因有三。首先是疫情使伐木工人及廢紙回收人工缺口大，造成原料供給不足；其次，貨櫃海運缺櫃，原料取得不易；第三是後疫情時代，各國需求強勁，推升造紙股今年營運。

業者表示，疫情使各地伐木工人招募困難，加上占全球短纖紙漿供給三到四成的巴西疫情十分嚴重，全球漿價因供給不足不斷攀升。