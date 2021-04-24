中衛第三代接班 注入時尚能量

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

中衛是老字號醫材廠，成立75年以來，家族之間的感情非常好，也沒有家族企業常發生的接班問題，中衛從創辦人張炎東、第二代董事長暨總經理張豐聯，到第三代營運長張德成從本業出發，擴大相關領域，在家族同心協力下，即使面臨多次挑戰，都能一路破除萬難。

中衛從醫材廠轉型為品牌公司，過去醫材產品主要通路都是醫院，從第二代張豐聯到第三代張德成，轉型腳步不曾停下。而在張德成接手後，更是加速產品創新和突破，推出彩色口罩，銷售策略轉變為消費性產品通路，目標客戶也跟著不同，鎖定年輕族群、時尚圈等，不斷突破過去大眾對口罩的既有框架，重新認識口罩，讓口罩化身成為商品，而非單純的醫材產品 。

在疫情期間，大放異彩的中衛彩色口罩，多次搶占民眾眼球，幕後最大推手就是張德成。

張德成畢業於美國羅德島室內建築系及美術系，念完書後留在美國，曾協助蘋果、Levi's、H&M做過店面設計。這些看似與經營企業無關的學經歷，卻意外變成中衛轉型成功的重要養分，而這份成績歸功於父母的開放式教育。

張豐聯夫妻氣質儒雅，育有兩子，但從未將接班重擔放在孩子身上，反而支持小孩朝興趣發展，自主學習。次子張德成熱中音樂、美術，展現藝術天份，出國唸書沒就讀企管相關科系，反而選擇室內建築和美術系，私下更熱愛音樂創作。

張德成是中衛營運長，也身兼華納音樂詞曲作家，藝人孟耿如新專輯中，主打歌「幸福離島」就是出自他手。

張德成多才多藝，2011年回到中衛，也並擔任主管，是從最基層的作業員磨練起。他在半年期間摸熟公司每一個機台後，才坐回辦公室。在各部門學習及初步市場調查後，他發現中衛的問題是品牌老化與產品周期太長。

張德成對公司最大建樹是找出問題核心，並成立行銷部，開始推動實現夢想，這也開啟了中衛品牌發展新紀元，將品牌重新定位為「CSD活出健康新時尚」，與消費者溝通，替中衛披上時髦外衣，讓老品牌年輕化。

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