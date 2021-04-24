中衛破壞式創新 口罩變精品

說起彩色口罩的先驅，民眾肯定會直接聯想到CSD中衛，這家有75年歷史老字號的醫材大廠，在第三代、營運長張德成接班後，積極投入研發，近來在新冠肺炎情期間推出彩色口罩，更是引發搶購熱潮。

中衛最早以紗布、繃帶等敷料起家，創辦人張炎東到日本將技術引回國內創業，成為台灣首家以紗布、繃帶等敷料起家的醫材廠。從兩台織布機一路擴大到1,400台，全盛時期市占率一度高達90％。

中衛創立於1947年，在1980年代時，與台灣一起迎接經濟起飛，產品銷售至國內各大醫院及藥局通路，但後來第二代接班人的董事長張豐聯剛接手就遭遇危機，面對中國大陸低價競爭，營收慘跌剩下四分之一，關廠成為一項選擇，但他不忍父親一輩子奮鬥被迫畫下休止符，決定赴大陸設廠，讓營業額在三年內逐漸穩定回升，公司才度過難關。

SARS風暴 營運轉捩點

2003年，SARS風暴成為中衛重要的轉捩點，市場上對醫療口罩的需求暴增，也讓中衛產品結構發生很大轉變，口罩逐漸成為主力商品。張豐聯表示，過去民眾只有在醫院才會想戴口罩，但經過SARS風暴，民眾日常生活使用口罩的比例大幅提升。口罩生產量提升，也為第三代接班人張德成提供很大的舞台。

2011年，當時僅27歲的張德成自美國返台，在父親張豐聯支持下，放手做些不一樣的改變。中衛過去以經營B2B業務為主，市場調查發現，中衛品牌知名度竟然僅在50歲以上的消費者，20歲左右的消費者就算認得當時市占最高的酒精棉片，但也不知道是中衛的產品。

張德成在美國專攻室內建築及美術，就想到將美學帶進保守的醫材業。他大膽採取「破壞性創新」，打破傳統醫療口罩綠、藍、白色三色，大玩色彩、印花與撞色等設計，用精品時尚拍攝手法，將彩色口罩打造成時尚配件，成為台灣首家生彩色醫療口罩的品牌，更與電音女王謝金燕合作「Turn 口罩」單曲，將口罩推上時尚舞台，也成功重塑中衛品牌形象。甚至與珠寶時尚界和明星合作，帶起一股精品口罩收藏風潮。

在通路方面，除原本醫藥通路，他也搶進屈臣氏、康是美等藥妝連鎖店，以及momo、Yahoo、PChome、博客來及蝦皮等電商通路，創下七年內營業額翻倍的佳績。

今年75歲的中衛，透過醫療口罩色彩變化無窮的嶄新形象，更令人眼睛一亮。歷經三代經營，中衛醫材品項已從最初醫療紗布擴增至近千項商品，包含口罩、酒精棉片、棉棒、手術手套、醫療用紗布、醫療用衣等。

企業再造 攻海外市場

在台灣醫院市場逐漸飽和情況下，近年來中衛投入消費市場，經營居家護理用品市場，尤以醫療口罩及酒精棉片為兩大核心產品，2020年國內市場占營收近八成，由於2020年口罩徵用及使用需求增加，帶動口罩占比大幅拉高。

蔡英文總統（中）與中衛董事長張豐聯（左）、營運長張德成合影。（本報系資料庫）

中衛2018年在康是美及PChome、momo、Yahoo、博客來及蝦皮等電商，是口罩銷售第一名。2019年口罩年產量1.3億片，是台灣前三大生產商，酒精棉片年產超過3.1億片，銷量全台第一，市占高達近八成。

張德成表示，近幾年中衛由B2B轉型成直接面對顧客的B2C，從生產、通路到行銷一條龍作業，組織人力及工作流程都必須重新調整，進行企業再造。

張德成解釋，公司劇烈轉型，資深員工能否快速跟上是一大挑戰。以前同款口罩一賣十幾年，現在一年推出七、八款商品，疫情期間中衛推出的款式，更是以往的三倍。

他說，現在從業務部、生產部到採購部門，工作內容更加複雜。公司除斥資4,000萬元打造自動化倉儲以提升效率，更全力協助員工熟悉新型工作步調，並適度將部分新增工作項目外包，整合外部團隊的專業，例如公關品牌及智慧財產權事宜。

張德成在2015年成立行銷部門，讓口罩產品有專屬的設計師，2017年自己下去教員工，一個僅六個人的單位，現在中衛是僅次於品保部的核心單位，行銷是跨單位整合的部門，負責公關行銷，是重要的橋樑。

張豐聯說。中衛花五年時間重整，整合公司內部與轉型，更將品牌推向海外市場，希望招募國際人才，只是中衛位於彰化，並非大都會區，招募人才不易，是一大挑戰。