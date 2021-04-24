訂單客製化 中衛優游藍海

去年新冠肺炎疫情打亂各行各業的經營模式，中衛董事長暨總經理張豐聯指出，原本不起眼的醫療用口罩供不應求，去年政府持續徵收國內口罩廠商產能七成，讓原本口罩產能就不多的中衛，每日可在一般通路販售的口罩僅剩三成，扣掉醫院外科專用醫療口罩一成產能，僅兩成可在終端通路販售。

中衛哈利波特口罩。中衛／提供

隨著疫情和緩，國內口罩廠商皆有產能過剩的狀況發生，不過，中衛在疫情前就已成功轉型為品牌廠，更將口罩由毛利低的消耗品，變成時尚精品，更鎖定海內外醫療市場，進攻美國電商。以下是專訪紀要：

問：中衛在疫情期間是否有擴充產能規劃？

答：原先預計今年初可望新增產線數條，並耗資1.2億元在彰化花壇蓋新廠，建坪約600坪，預估今年第3季正式投產，初步規劃六至八條彩色口罩產線，再分階段擴產到16條至18條產線，屆時單日產能將由目前的近11條產線、70萬多片，逐漸提升產量到100萬片以上，最多可提升至近200萬片。

不過，由於近來疫情逐漸和緩，內部決定調整建廠工程計畫，原先預計在今年第4季投產的中衛三廠，將延後到2022年再正式運作。

問：疫情之後，國內口罩產能過剩，中衛的因應策略？

答：中衛在疫情前就已轉型為品牌廠，更將口罩由毛利低的消耗品，變成受消費者青睞的時尚精品，同時還鎖定海內外醫療市場，去年10月彩色口罩已經在日本上市銷售，去年更打進美國亞馬遜電商，今年第1季以「CSD中衛醫材廠」多款專業醫材商品上架亞馬遜販售到全美，其中包括酒精棉片及醫療口罩。

此外，第2季將推出彩色口罩新品牌，專注於國際市場的銷售。今年更預計要在歐洲和馬來西亞等市場上市。

中衛秉持「站在本業擴展」的經營策略，繼去年推出防疫新商品濕紙巾外，未來也將代理新品牌，將醫療結合生活時尚，中衛長期規劃將從品牌著手，以通路、行銷和管理為主。

另一方面，當口罩更加融入生活做為時尚配件時，口罩就可以擁有自己的品牌，中衛去年與國際精品寶格麗合作推出聯名限量口罩，接下來還有國際精品正在洽談中，客製化訂單已成為趨勢。各家廠商的應變策略不同，成功的市場定位，是決定口罩廠商在紅海裡廝殺，還是藍海中優游。

問：中衛為何積極推動自動化倉儲？

答：因為人工成本愈來愈貴，加上中衛工廠位於彰化，並非大都會區，招募人才不易，流動率也很高，只有全面推動自動化才可以解決問題。

中衛目前的產品不良率僅在1.5％以下，目標將繼續降低不良率，公司已進行軟硬體更新，包括客戶關係管理（CRM）及重新整合「企業資源規劃（ERP）」，以及籌設自動倉儲。第二座自動倉儲已於去年下半年上線運作，自動倉儲在國內同業相當罕見。

問：未來營運的短中長期規劃？

答：擬定的短、中期計畫包括人工智慧（AI）、自動化、新廠、通路布局及經營品牌，希望五年內將年營業額提高至10億元以上。中衛2019年全年營收6.5億元，2020年因為疫情因素，營收大增至10億元，但疫情回穩後，預估2021年營收可能重回至7億元，但未來五年內年營收應可穩步成長至10億元以上。