名人找個家／邱銘乾 看好南科周邊

家登董事長邱銘乾看好台南科學園區當地前景，他認為，南科生活圈將逐步複製新竹科學園區的發展與成長模式，家登本身也在台南善化區購地，推動家登成家計畫，規劃在當地自建員工住宅用於獎勵員工。

提及台南當地發展，邱銘乾觀察，最初家登來台南布局最初一坪才4萬元，現在已倍數成長至10萬多元，2014年至2015年家登因應發展需求已經提早布局，而在台南新市和善化有大樓建案開價一坪28萬元，實際成交約每坪24萬元至25萬元，店面租金投資報酬率也4%以上，整體反映當地需求快速成長。

由於半導體大廠紛紛投資，帶動南科鄰近自住需求，邱銘乾也提到，五年前就看到南科的發展潛力，正在複製過去竹北的成長模式，過去在竹北不少年輕人都沒有卡位到黃金時段，錯失在當地購置大樓用於設立公司總部或是自住的需求，而現在台南新市區、善化區都是新的發展區域。

對於年輕人買房，邱銘乾從自身經驗建議說，從科學園區發展模式來看，當年若因為種種原因沒在竹北購置自用住宅的年輕人，現在若要買房還是推薦台南，家登最初在台南建廠沒多久，他也順勢觀察整體台南發展已經有完整規劃，除了本身掏腰包購置透天厝，當下家登也決定購地蓋員工住宅，看好未來南科發展持續帶動相關不動產需求。

邱銘乾也說，家登會願意在南科附近投資，也是因為他個人過去的竹北觀察經驗，園區的成長潛力讓他有信心與決定快速投資，也不是因為錢多隨便買，而是確實看到南科當地的發展潛力，假如現在一個年輕人因工作就近在台南上班，也會建議在南科附近購置不動產。

就區位來看，邱銘乾指出，家登早年在善化區域購買200多坪土地，該土地正是規劃家登的成家計畫所需，希望讓在台北沒有不動產，在台南當地工作的年輕人有個家，目前設計圖已經在規劃，希望讓家登台南員工是工者有其屋，善化區域的布局將會是家登台南的第一個案例，這會是公司發展照顧人才的長期布局，讓年輕人在當地生活免煩惱。

邱銘乾指出，當初來台南投資時，很感謝當時台南市長賴清德的遠見與幫忙，讓家登能茁壯成長，未來家登也持續推動在當地自建約12戶員工住宅，計劃以成本價回饋沒有房子的績優員工。