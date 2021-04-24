聽新聞
test
0:00 / 0:00

名人找個家／邱銘乾 看好南科周邊

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

家登董事長邱銘乾看好台南科學園區當地前景，他認為，南科生活圈將逐步複製新竹科學園區的發展與成長模式，家登本身也在台南善化區購地，推動家登成家計畫，規劃在當地自建員工住宅用於獎勵員工。

提及台南當地發展，邱銘乾觀察，最初家登來台南布局最初一坪才4萬元，現在已倍數成長至10萬多元，2014年至2015年家登因應發展需求已經提早布局，而在台南新市和善化有大樓建案開價一坪28萬元，實際成交約每坪24萬元至25萬元，店面租金投資報酬率也4%以上，整體反映當地需求快速成長。

由於半導體大廠紛紛投資，帶動南科鄰近自住需求，邱銘乾也提到，五年前就看到南科的發展潛力，正在複製過去竹北的成長模式，過去在竹北不少年輕人都沒有卡位到黃金時段，錯失在當地購置大樓用於設立公司總部或是自住的需求，而現在台南新市區、善化區都是新的發展區域。

對於年輕人買房，邱銘乾從自身經驗建議說，從科學園區發展模式來看，當年若因為種種原因沒在竹北購置自用住宅的年輕人，現在若要買房還是推薦台南，家登最初在台南建廠沒多久，他也順勢觀察整體台南發展已經有完整規劃，除了本身掏腰包購置透天厝，當下家登也決定購地蓋員工住宅，看好未來南科發展持續帶動相關不動產需求。

邱銘乾也說，家登會願意在南科附近投資，也是因為他個人過去的竹北觀察經驗，園區的成長潛力讓他有信心與決定快速投資，也不是因為錢多隨便買，而是確實看到南科當地的發展潛力，假如現在一個年輕人因工作就近在台南上班，也會建議在南科附近購置不動產。

就區位來看，邱銘乾指出，家登早年在善化區域購買200多坪土地，該土地正是規劃家登的成家計畫所需，希望讓在台北沒有不動產，在台南當地工作的年輕人有個家，目前設計圖已經在規劃，希望讓家登台南員工是工者有其屋，善化區域的布局將會是家登台南的第一個案例，這會是公司發展照顧人才的長期布局，讓年輕人在當地生活免煩惱。

邱銘乾指出，當初來台南投資時，很感謝當時台南市長賴清德的遠見與幫忙，讓家登能茁壯成長，未來家登也持續推動在當地自建約12戶員工住宅，計劃以成本價回饋沒有房子的績優員工。

南科 半導體

延伸閱讀

南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良 立委議員爭取改善

經濟日報社論／全力防範南科跳電工安隱患

南科跳電小干擾 台積電估Q2仍有機會季增再挑戰新高

南科效應建案增 台南山上國小新生及幼兒園增班

相關新聞

貨櫃輪運價 再攀新高峰

塞港、缺工無解，造成全球貨櫃輪運價再度飆漲，遠東到美西價格一周漲幅達12%，每40呎櫃價格來到4,967美元，其餘主要港...

台塑攻電動車 聚焦電池研發

台塑集團行政中心常務委員王文潮昨（23）日談到電動車市場時表示，台灣市場小，量能也小，須思考電動車區域電網設置是否完備；...

中衛第三代接班 注入時尚能量

中衛是老字號醫材廠，成立75年以來，家族之間的感情非常好，也沒有家族企業常發生的接班問題，中衛從創辦人張炎東、第二代董事...

訂單客製化 中衛優游藍海

去年新冠肺炎疫情打亂各行各業的經營模式，中衛董事長暨總經理張豐聯指出，原本不起眼的醫療用口罩供不應求，去年政府持續徵收國...

中衛破壞式創新 口罩變精品

說起彩色口罩的先驅，民眾肯定會直接聯想到CSD中衛，這家有75年歷史老字號的醫材大廠，在第三代、營運長張德成接班後，積極...

專家帶路／台南後甲商圈 產品型態多元 首購換屋皆宜

對於有意在台南東寧後甲商圈購屋的民眾，信義房屋台南東寧店專案經理蔡聰敏表示，首購族可優先選擇屋齡20至30年左右的公寓或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。