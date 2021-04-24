專家帶路／台南後甲商圈 產品型態多元 首購換屋皆宜

對於有意在台南東寧後甲商圈購屋的民眾，信義房屋台南東寧店專案經理蔡聰敏表示，首購族可優先選擇屋齡20至30年左右的公寓或大樓產品；換屋族則以透天產品或較大坪數的大樓產品為首選。

他說，該商圈屬於台南成熟的商圈，區域近期有南紡購物中心的進駐，以及平實營區完工、台南捷運、榮民之家遷建等利多，未來發展會更便利，對新婚、首購族或者是換屋族群都是不錯的選擇。

首購族方面，他首先推薦低總價的三房公寓或大樓華廈產品，舊公寓產品三至五樓，按地點和坪數不同，單坪價落在每坪12萬至14萬元、總價約450萬至550萬元上下。屋齡約20至25年左右的大樓華廈產品，單坪價落在每坪16萬至20萬元上下，總價約600萬至900萬元。

公寓產品可鎖定東安路、怡東路等區域的公寓，例如亞伯巷、蘭心巷等公寓產品。大樓部分可鎖定東寧路、怡東路、莊敬路等區域，例如成大學廬、大鵬新城等社區。

對於想換大坪數、質感佳大樓的民眾，他建議可鎖定商圈內指名度高的建案，例如富立建設-席悅、府都建設-平均律、府都建設-大稻埕及大阪埕等建案。