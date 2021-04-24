交通便捷、學區優 台南後甲商圈發展快

台南市東寧後甲商圈因生活機能便利，近幾年來房價表現持穩向上，周邊建設不斷，包括有平實營區開發、南紡購物中心二期投資，交通方面除新增大灣交流道外，未來還有平實轉運站、台南捷運等加持，房產後市持續看好。

圖／經濟日報提供

台南市東寧後甲商圈位處東區，以南接南區，以東接仁德區，以北接永康區，以西接中西區；商圈範圍主要是在成功大學及南紡購物中心周遭，南邊至東門路二段，西邊至林森路，東邊至中華東路二段，北邊至小東路。

信義房屋台南東寧店專案經理蔡聰敏表示，該商圈近成大醫院、榮民醫院、成功大學和台南一中，並有後甲國中、東光國小等多所明星國中小學校，因此，住戶大部分是公教人員及專業人士，一直以來是台南最優質的住宅區。

同時，這地區也是從台灣高鐵台南站及台南仁德交流道、大灣交流道通往台南市中心的必經之路，吸引南科上班族選擇在此居住置產，使得區內近幾年發展快速。

至於成功大學周邊的後甲地區雖是老社區，不過因房市熱絡，在此區有限的空地上也蓋起了大樓，人口的進駐增加，讓後甲地區更勝於以往的熱鬧繁榮。

以主幹道之一的東寧路為例，各種生活用品商家林立，店家大部分均營業到23至24點，熱鬧程度不輸台南中正商圈，是生活品質與生活機能可以兼顧的生活圈。

鄰近的南紡購物中心地點在日治時期是為馬場，後來成為南紡創業時的主要廠房，現在變成了台南最大的購物中心，總面積3.6萬坪，預定分四期開發，南紡一館面積8,000坪，在2015年正式開幕。之後，「南紡置地廣場」（南紡購物中心A2館）剛在去年12月25日開始試營運，並在2021年3月正式開幕，未來商機無限。

蔡聰敏分析，東區因發展早，以致整體屋齡多在20年以上，不過，東寧後甲商圈因緊鄰火車站又有重大建設，屬於台南黃金地段，使得屋齡20至30年大樓指名度很高，例如後甲地區、成大地區，依照地點和屋況不同，單價約每坪15萬至18萬元，甚至近平實營區的產品出現2字頭行情。

其次，「成大學廬」系列社區，即使屋齡約24年，仍有單價每坪18至20萬元上下，屋齡約22年的國宅「大鵬新城」，近期成交單價也有約每坪15萬至18萬元上下。

他進一步說，東寧後甲商圈近來利多建設相繼投入，包括平實營區開發、南紡購物中心二期投資，交通方面除新增大灣交流道外，未來還有平實轉運站、台南捷運，房產後市持續看好。

此外，值得一提的，由政府規劃的平實營區台南榮民之家遷建案，是全台灣第一個榮民之家與榮民醫院蓋在一起的案子；其次，網寮北營區基地也會建置「台南榮民健康服務園區」，完工啟用後，可提供醫療保健長照整合的「醫養合一」環境，也有助商圈發展。