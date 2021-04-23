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獵地王興富發再出手 砸逾12億買台灣大道400坪地

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

興富發建設（2542）今（23）日公告砸12.76億元、買進台中惠民段400.46坪地，累計今年前四月獵地五筆金額達130.9億元；興富發建設指出，該案位於台灣大道上，可能規劃總銷逾百億元的小宅案或商辦大樓。

興富發建設今日同步公告將實施庫藏股，預定買回2,000萬股、約占已發行股份1.55%，買回區間在40到60元，期間從本（4）月26日至6月25日集中市場買回；興富發今日收在45.35元、上漲1.25元。

興富發今公告砸約12.76億元、向自然人等八人購入台中西屯區惠民段9、9-1地號兩筆土地，總計基地面積約1,323.83平方公尺、約400.46坪。

截至今日，興富發建設已第五度購地，獵地金額達130.9億元，其中光是台中買入土地就達3,169.25坪；興富發建設今年規劃推案量約達662億元、年增26%。

興富發

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