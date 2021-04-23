獵地王興富發再出手 砸逾12億買台灣大道400坪地
興富發建設（2542）今（23）日公告砸12.76億元、買進台中惠民段400.46坪地，累計今年前四月獵地五筆金額達130.9億元；興富發建設指出，該案位於台灣大道上，可能規劃總銷逾百億元的小宅案或商辦大樓。
興富發建設今日同步公告將實施庫藏股，預定買回2,000萬股、約占已發行股份1.55%，買回區間在40到60元，期間從本（4）月26日至6月25日集中市場買回；興富發今日收在45.35元、上漲1.25元。
興富發今公告砸約12.76億元、向自然人等八人購入台中西屯區惠民段9、9-1地號兩筆土地，總計基地面積約1,323.83平方公尺、約400.46坪。
截至今日，興富發建設已第五度購地，獵地金額達130.9億元，其中光是台中買入土地就達3,169.25坪；興富發建設今年規劃推案量約達662億元、年增26%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言