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洗手乳生菌數超標疑慮 中化生醫：嚴謹面對送驗合格

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

中化（1701）今(23)日爆出2020年初生產製造的3批「綠的抗菌洗手乳」生菌數過高，製造商中化裕民總經理孫蔭南出面對消費者表達歉意，相關產品均已全數回收，並強調現在市面上所有「綠的」相關產品均安全無虞，消費者可安心使用。

對此，孫蔭南出面鞠躬致歉指出，解釋目前原因初判為部分瓶器染污及保存不當，所產的三批號已在一個月內下架回收，現在瓶器除了新增多項檢驗項目外，還多加兩道清洗程多，包括高壓氣洗和75%酒精洗瓶，現在市面上所有「綠的」相關產品，都很安全沒有問題。

中化生醫在2020年初所製造的「綠的GREEN抗菌洗手乳」批號20200218A、20200318A、20200526A的商品收到主管機關通知，部分有生菌數過高的情形。接獲通知後已立即下架銷毀完畢，為確保消費者權益，對這個產品會持續做退換貨的服務。

孫蔭南說，目前原因判斷為瓶器染污及保存不當，接獲通知後已立即下架銷毀完畢，除就瓶器新增多項檢驗項目外，並用兩道清洗程序，第一道為高壓氣洗、第二道為75%酒精洗瓶，確保瓶器消毒清潔完整。產品經過多項嚴謹檢驗把關，包括原物料進場檢驗、水質抽驗、導電度檢驗、進行配製內料、半成品檢驗、產品首部前確認檢驗、填充抽樣檢驗、生產自主檢查、成品出貨抽驗，以及最後的第三公正機構檢驗，確保消費者可安心使用。

廠內除新增多項檢驗外並逐批送第三公正機構檢驗，至今檢驗結果皆合格，符合化粧品衛生安全管理法規範。各項產品皆依照「化粧品優良製造準則」及「國際標準組織化粧品優良製造規範」，已完成ISO-22716認證。

酒精

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