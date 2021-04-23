環境友善！ANA將機內餐盒採用植物原料製作

日本全日空航空（ANA）表示，自2021年8月起，ANA為首家日籍航空公司，於國際線經濟艙餐食的主餐容器從塑膠製品改採用對地球環境友善的甘蔗渣原料。以甘蔗渣原料所製成的新容器，無論在地面上及空中等各種環境下，皆符合機內餐食的品質，且更嚴格把關及其安全、衛生，讓旅客能夠與以往相同，享受美味的機內餐餚。

ANA 集團將以ESG計畫為中長期目標，預計於2050年前實施推動 3R方案，目標可以讓資源浪費率降至零。同時，ANA致力保護地球環境，因此機艙內使用的塑膠製品中，如餐具及攪拌器改為木製品、吸管改為可分解塑料等措施，且於 2020 年間減少約 25 噸的一次性塑膠用量。

ANA將計畫在目前機內餐食的塑膠使用量占比最多的主餐容器更改為甘蔗渣原料，此計畫預計可以減少一次性塑膠使用量約三成，相當於可實現每年減少約317噸的塑膠使用量。日後，ANA 將推進減少使用一次性塑膠用品，努力朝著環保材質邁進。ANA集團以地球環境保護為重要的經營管理，並持續實現對社會貢獻的發展。