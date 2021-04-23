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傳6月產品再有高個位數漲幅 正隆：確實有很大成本壓力

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
圖為台灣正隆紙業工廠。(本報資料照片)
圖為台灣正隆紙業工廠。(本報資料照片)

反應美廢持續上漲，市場傳出正隆（1904）6月將再調漲產品價格，且將有高個位數的調漲幅度，加上目前市場上紙箱緊缺，正隆6月又有燕巢紙器廠將投產，看好正隆下半年營運如虎添翼。對於6月再調漲產品價格的傳聞，正隆今（23）日未證實，僅表示，美廢價格目前還在漲，確實有很大的成本壓力。

正隆今日盤中股價來到44.15元，漲幅3.5%。

正隆表示，去年1月美廢每噸還在100美元，去年底已來到240-250美元，今年1月正隆產品調漲主要就是因應去年原料的大漲，並考量下游廠商的消化能力，因此將價格調漲至每公噸1 ,500元，漲幅10-12%，不過，今年以來，美廢持續飆升，目前已來到每噸280美元，而且看來還會持續上升，因此確實面臨龐大成本壓力。不過，對於是否將在6月二次調漲產品價格，正隆則未證實。

法人表示，雖然中國今年開始實施禁廢令，不再進口國際廢紙，但受疫情影響，使歐、美廢紙回收難度提高，加上運費等因素，持續推升原料成本，使國際廢紙價格居高不下，綜觀2021年原料與紙價皆將呈現上漲格局。

除了產品是否持續調漲，正隆即將投產的新產能燕巢紙器廠也是各方關注焦點。正隆表示，燕巢紙器廠年產約1.8億平方公尺，為一座全自動的智慧型工廠，雖然目前市場紙箱短缺，但正隆希望新廠產能能採漸進式提升，第3季產能利用率估約2、3成，到第4季才會拉高到5成。法人表示，燕巢紙器廠位於毛利率較好的台灣，預估投產後有助毛利率表現。

正隆 毛利率

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