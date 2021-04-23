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北市電梯宅、公寓選哪區？一表看熱區

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
內湖。記者游智文／攝影
內湖。記者游智文／攝影

公寓、電梯大樓各有優缺，都有許多民眾選購，而在台北市，根據實價登錄資料，近一年電梯大樓以中山區交易量最多，至於公寓，交易前三名都在蛋白區，內湖區近一年成交546件，拿下第一。

永慶房屋盤點台北市電梯大樓交易量前5名行政區，中山區以1419件交易量拿下第一，平均單價約72萬元。交易量排名第二為內湖區，交易量為1218件，平均單價約61萬元。第三是大安區，交易量1024件，平均單價90.4萬元。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，中山區擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動、完善的生活機能，加上住宅產品多元，從套房到豪宅商品都有，可以滿足各式購屋需求，也因此一直是房市交易的前段班。熱門交易路段落在中山北路二段、林森北路、松江路一帶。

內湖區受惠內科龐大就業人口，加上大直商圈和內湖商圈機能成熟、又有捷運便於通勤、學區健全以及高綠覆率，種種優勢下，讓不少年輕家庭前往購屋，熱門交易社區包含雙湖匯、潤泰京采、瓏山林藝術館。

至於大安區，無論交通、生活機能等都是難以挑剔，不少豪宅都坐落於此，平均單價突破9字頭。謝志傑表示，在如此高單價的行政區，近一年大樓交易量仍是排行北市第三名，顯示高資產的族群對於此區的房市相當具有信心。

公寓方面，前三名都是北市的蛋白區，價格也相對親民，平均僅需「4字頭」的單價便有機會入手。

排名第一的內湖區平均每坪單價為44.6萬，公寓交易集中在成功路、東湖路、康寧路、康樂街及環山路巷弄內。謝志傑表示，內湖區有部分公寓周邊生活機能雖不如商圈周邊，不過環境宜人且價格親民，相當適合喜歡寧靜生活及預算有限的小資族。

公寓交易排名第二、三名的則分別是北投區及文山區，近一年公寓交易量為482件及433件。

謝志傑說明，這兩個行政區的公寓均價都還在3字頭，是台北市內數一數二的親民物件，對於預算有限的民眾來說，十分具有吸引力。

謝志傑指出，公寓及大樓都各自擁有優缺點，如大樓雖單價較高，但具有電梯可以輕鬆上下樓，大樓警衛也讓居民的人身及財產安全較有保障，並且若有需要物流收發件、垃圾清理等服務的民眾，居住在大樓會方便許多。

公寓除了價格相對親民外，實際使用的室內空間也較大，但平均屋齡普遍較高，且少了電梯、警衛、垃圾清理等服務及設施，若有停車需求可能也需要另外租車位。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料

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