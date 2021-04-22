忠泰拋磚引玉供「忠泰老佛爺」地下水資源 解台中的渴

中部水情持續拉警報，忠泰建設位於台中科博館園道旁的百億豪宅案「忠泰老佛爺」，與台中市政府及台水公司合作，將提供地下水資源與台水公司自來水管連結，初估每天可供應3.8萬噸的水量，滿足約20萬人的民生用水需求。

目前，台水公司正在「忠泰老佛爺」進行自來水管連結工程，預計5月10日可正式供水。這也是台中地區最大地下水資源再利用的汲水供應駐點，對於中部水情有極大的幫助。

傳統營建施作，工地經常將抽取後的地下水任意排放，造成大量水資源浪費。面對水情告急，台中市政府率先要求有開挖地下室的建築工地須設置水資源再利用設施，讓水土可持續保持再生循環，水資源亦可有效運用。

目前台中實際抽取地下水共計65處，24小時提供民生用水並開放民眾自行取用，市府更向水利署爭取10台淨水設備「Q Water」，其中一台設置於「忠泰老佛爺」工地現場，此10台QWater估計每天每台可供應15噸民生用水。

值得一提的是，工地的地下水再利用多為次級用水，僅有少部分水質適合做為民生用水。

台中市都發局不僅根據各個工地的抽地下水時間便利性，甚至評估該基地民眾取水是否方便取得給予評鑑。經台水檢測認證，以「忠泰老佛爺」水質最為優良，經濟部長王美花日前特別前來視察並給予肯定。

忠泰建設選址台中草悟道與台灣大道交匯、台中最美綠帶籌備新案「忠泰老佛爺」，期許讓建築與生活為伍，融入在地風情。

此案是忠泰建設進軍台中豪宅市場的代表作品，更是已故「時尚老佛爺」卡爾拉格斐在全球唯一跨界設計的豪宅大樓遺作，無論是豪宅外觀、內部設計、還是建材，全都是卡爾拉格斐親自挑選，全案預計2022年底完工。

為了水土保持與永續共生，「忠泰老佛爺」在規劃初期即已擬定「地下水資源供水計畫」，設置12口抽水井，配合智慧變頻設備，以雲端監控來達到節能環保，妥善維護環境並同步達到節能減碳的要求。

此次因應乾旱時期，忠泰建設更積極與台中市政府合作，在抽水井處設置水資源再利用設施，以利當地民生用水，初估「忠泰老佛爺」未來每天將有3.8萬噸水量，直接連結至台水公司管線，納入自來水水網後過濾為民生用水。