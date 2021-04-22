看好房市買氣 興富發再砸31.97億元獵台中七期逾千坪地
看好房市近期熱絡買氣，興富發建設（2542）今（22）日公告砸下約31.97億元買下台中西屯區惠順段11、11-1地號兩筆土地（含建物）；興富發建設指出，今日購入土地位於台中七期，基地面積約1,133.53坪，全案有地上建物，因此每坪土地單價（含建物）約282萬元。
興富發強調，未來該案規劃推出小宅產品，總銷金額約百億元；累計近兩個月興富發建設已砸下約71.66億元獵地，若再加上1月中以17.91億元買下台中七期728.16坪地（含建物），以及2月底以28.57億元買下台中七期907.1坪地，截至目前為止，公司已砸約118.14億元購地，其中光是台中七期土地就高達2,768.79坪。
興富發3月下旬也公告以總價39.69億元向樹光建設及自然人等購入桃園龜山2,580.8坪土地（含建照）。興富發表示，該案最快今年底推案，主要產品還是以首購自用為主，以兩房、三房為規劃重點，總銷金額約115億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言