快訊

台股爆天量收黑 明天「看盤重點」法人這麼說

蔡英文宣示2050淨零碳排 學者批敷衍短期目標就有危機

看好房市買氣 興富發再砸31.97億元獵台中七期逾千坪地

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

看好房市近期熱絡買氣，興富發建設（2542）今（22）日公告砸下約31.97億元買下台中西屯區惠順段11、11-1地號兩筆土地（含建物）；興富發建設指出，今日購入土地位於台中七期，基地面積約1,133.53坪，全案有地上建物，因此每坪土地單價（含建物）約282萬元。

興富發強調，未來該案規劃推出小宅產品，總銷金額約百億元；累計近兩個月興富發建設已砸下約71.66億元獵地，若再加上1月中以17.91億元買下台中七期728.16坪地（含建物），以及2月底以28.57億元買下台中七期907.1坪地，截至目前為止，公司已砸約118.14億元購地，其中光是台中七期土地就高達2,768.79坪。

興富發3月下旬也公告以總價39.69億元向樹光建設及自然人等購入桃園龜山2,580.8坪土地（含建照）。興富發表示，該案最快今年底推案，主要產品還是以首購自用為主，以兩房、三房為規劃重點，總銷金額約115億元。

興富發 房市

延伸閱讀

綠營批賣祖產？盧秀燕氣：配餘地非祖產「不懂怎當議員」

彰化縣府標售高鐵站土地 首度釋出正臨綠園道住宅用地

相關新聞

東元寄出股東會委託書 老黃派、小黃派直球對決

東元（1504）今（22）日寄出股東會委託書徵求人名單，宣告5月25日股東會全面改選11董事的戰火全面開打，兩大陣營的東...

中鴻5月內銷盤價全面走揚 每噸最高漲3000元

中鴻今天開出5月份內銷盤價，全面走揚，依照不同產品每噸漲幅在新台幣2300元至3000元，中鴻指出，鋼市需求強勁，且中、...

仁武產業園區首辦招商 吸引 300家企業詢問

高雄仁武產業園區首場招商說明會今午登場，吸引近300家企業洽詢，首波釋出的台糖土地僅供租用，將於4月30日公告預登記作業...

東元董事長邱純枝六問黃育仁 質疑不該算計人身攻擊

電機大廠東元改選董事黃茂雄與黃育仁父子對決，東元董事長邱純枝今天針對前常務董事黃育仁提出六大質疑，她說收到黃育仁辭職信時...

邱純枝帶領東元團隊亮相 瞄準機電能源空調三大領域

為加速中長期發展，東元（1504）董事長邱純枝今（22）日宣佈，確立未來經營方向聚焦機電、能源、空調三大領域，並且曝光經...

京懋范秉豐眼光準 百坪宅一樣賣得嚇嚇叫

房市小宅當道，多數業者不願推大坪數住宅。京懋建設執行長范秉豐與眾不同，看好南桃園近年缺乏百坪建案，海華特區住戶又有換屋需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。