東元寄出股東會委託書 老黃派、小黃派直球對決

東元（1504）今（22）日寄出股東會委託書徵求人名單，宣告5月25日股東會全面改選11董事的戰火全面開打，兩大陣營的東元集團會長黃茂雄「老黃派」，跟長子、東元前常務董事黃育仁領軍的「小黃派」，將在股東會上「直球對決」，以持股爭出高下。

東元表示，寶佳資產管理、黃茂雄為首的徵求人，以中國信託、聯洲企管顧問作為徵求場所；東元董事長邱純枝以徵求人身分，透過全通事務處理、長龍會議顧問及凱基證券；東光投資、光元實業及東和國際以全通、長龍為徵求場所，對外徵求股東委託書，支持黃茂雄、寶佳集團及華新麗華共推的11名董事候選人。

黃育仁領軍的「小黃派」，則以東友、菱光及英毅國際投資為徵求人，透過元大、永豐金、康和及富邦等四家證券商，作為徵求場所，向股東尋求支持提名的七席董事候選人。

公司派提出的訴求為，聚焦機電、能源、空調三大方向，整合軟硬體，發展相關系統解決方案，以進攻「智慧製造、智慧能源、智慧城市」相關商機。組織持續整併簡化，檢討轉投資事業之效能，靈活運用分拆上市或併購策略，加大本業成長，以提升股東報酬率。

東元董事會提出一般董事七席，為邱純枝、黃呈琮、翁文祺、黃茂雄、高渭川、周守訓及程本清；四席獨立董事為劉維琪、陳翔中、黃協興及林麗珍。

小黃派則提出五大訴求，分別為強化公司治理，執行董事會職能。聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。提高經營績效，以永續經營為目的。增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。

黃育仁陣營指出，提出七席候選人中，三席一般董事為黃立聰、黃育仁及方頌仁；獨立董事四席為李明萱、劉積瑄、孫又文及侯智升。

外界認為，東元提出11名董事提名人選中，黃茂雄、邱純枝均是原任董事；高渭川是華新代表人；周守訓和黃協興由寶佳集團推薦，加上程本清，寶佳推薦二席董事和一席獨立董事，華新則推薦一席董事。

日前黃茂雄與寶佳集團創辦人林陳海及華新麗華董事長焦佑倫，聯合發出公開信徵求股東委託，三人並且罕見同框對外宣示結盟不變，表達支持東元現有經營團隊繼續耕耘。分析師認為，公司派握有近五成的持股實力，尋求四分之三、八席以上董事當選，將主導新董事會運作。

市場人士分析，黃育仁提出的七席董事候選人名單，象徵整合東元創始股東、外資法人及台南幫旗下環球水泥等三股勢力。自行估算支持持股超過四分之一，在董事改選中可望「坐一望二搶三」。