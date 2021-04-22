快訊

中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

東元邱純枝反擊黃育仁 「夥伴成戰友如背後被插刀」

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

東元 （1504）改選董事形成東元集團會長黃茂雄，與黃育仁父子對決的戰火持續延燒。東元董事長邱純枝今 （22）日反擊說：「企業經營誠信非常重要，去年一整年與黃育仁等董事會成員並肩合作，一起防禦不知是敵是友的最大股東寶佳集團，在3月18日他辭去常務董事職位，後續又透過不同方式傷害東元，過去的誠信已不在，有如背後被插刀。」

她質疑，不了解過去一年來跟黃育仁為盟友對應外來股權，為何今日成為戰友？原本雙方建立起合作關係，但對方都充滿算計。

她強調，黃育仁以改革當成經營訴求理念，作為競選今年董事會，從公司治理來看，旗下經營團隊都願意接受批評與指教，但此次東元5月的董事改選背後，他似乎有許多怨恨、抱怨，無法判斷他是要帶領公司改革，還是基於仇恨？

邱純枝反駁，黃育仁上網紅節目直指東元是一言堂，發言都遭到阻擋，對此，應提出具體內容，公司除有董事會，也定期召開常董會，該會沒有東元集團會長黃茂雄參加，身為常董的他可在會中提出營運方針，為何不表意見？

對於黃茂雄發表意見時，經營團隊是否都唯命是從，邱純枝說：「詢問過經營團隊，得到的答案是有用就聽、沒用就擺一邊，顯然不是黃育仁質疑的一言堂。」她表示，從公司治理角度，尊重黃育仁換另一種身分對東元建言，但他承諾不做人身攻擊，現在操作難道不算人身攻擊嗎？基於愛護公司角度，都不應該用言語傷害東元。

黃育仁日前提到，東元研發費用占比從平均約3%降到2%，低於競爭對手，未來應提高研發費用，邱純枝回應指出，早就成立東元綜合研究所，將既有技術拓展新應用，雖然企業投入創新應用是根本，但公司不是學術研究機構，不能無限制投入研發，應珍惜既有資源來創造更多成果。

邱純枝以東元持有菱光股權，站在小股東立場，質疑黃育仁喊出菱光每年研發費用達8%至9%，是東元的數倍之多，但卻未反映在營收、獲利，實質上創新應用有何意義？

她並質疑，黃育仁代表菱光組成團隊有意經營東元，他個人在菱光是否有持股？他以東友法人代表擔任菱光董事長 ，透過菱光投資或經營東元，東友是否有授權？是否合規合理？

黃育仁主張持股25%的外資股東，已獲得其中一半比例支持，邱純枝則指出，外資重視公司治理及績效。反觀黃育仁經營的菱光、東友及聯昌，都是他一手主導，績效為何？數字會說話的。

此次公司派提名11位足額的董事候選人，她重申，以經營團隊角度，打希望全壘打全部都當選，成為支持東元經營團隊發展的董事會。

東元 黃育仁 黃茂雄

延伸閱讀

東元董事長邱純枝六問黃育仁 質疑不該算計人身攻擊

邱純枝帶領東元團隊亮相 瞄準機電能源空調三大領域

菱光買東元股 遭質疑

東元改選父子對決 邱純枝：董事會不是羅馬競技場

相關新聞

中鴻5月內銷盤價全面走揚 每噸最高漲3000元

中鴻今天開出5月份內銷盤價，全面走揚，依照不同產品每噸漲幅在新台幣2300元至3000元，中鴻指出，鋼市需求強勁，且中、...

仁武產業園區首辦招商 吸引 300家企業詢問

高雄仁武產業園區首場招商說明會今午登場，吸引近300家企業洽詢，首波釋出的台糖土地僅供租用，將於4月30日公告預登記作業...

東元董事長邱純枝六問黃育仁 質疑不該算計人身攻擊

電機大廠東元改選董事黃茂雄與黃育仁父子對決，東元董事長邱純枝今天針對前常務董事黃育仁提出六大質疑，她說收到黃育仁辭職信時...

邱純枝帶領東元團隊亮相 瞄準機電能源空調三大領域

為加速中長期發展，東元（1504）董事長邱純枝今（22）日宣佈，確立未來經營方向聚焦機電、能源、空調三大領域，並且曝光經...

京懋范秉豐眼光準 百坪宅一樣賣得嚇嚇叫

房市小宅當道，多數業者不願推大坪數住宅。京懋建設執行長范秉豐與眾不同，看好南桃園近年缺乏百坪建案，海華特區住戶又有換屋需...

喬山打造數位平台 創造三贏

健身產業因疫情出現結構性變化，家用產品搭配線上課程需求驟增，下半年起商業產品亦將復甦，喬山大步跨向數位時尚健身風潮的藍海市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。