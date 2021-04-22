東元邱純枝反擊黃育仁 「夥伴成戰友如背後被插刀」

東元 （1504）改選董事形成東元集團會長黃茂雄，與黃育仁父子對決的戰火持續延燒。東元董事長邱純枝今 （22）日反擊說：「企業經營誠信非常重要，去年一整年與黃育仁等董事會成員並肩合作，一起防禦不知是敵是友的最大股東寶佳集團，在3月18日他辭去常務董事職位，後續又透過不同方式傷害東元，過去的誠信已不在，有如背後被插刀。」

她質疑，不了解過去一年來跟黃育仁為盟友對應外來股權，為何今日成為戰友？原本雙方建立起合作關係，但對方都充滿算計。

她強調，黃育仁以改革當成經營訴求理念，作為競選今年董事會，從公司治理來看，旗下經營團隊都願意接受批評與指教，但此次東元5月的董事改選背後，他似乎有許多怨恨、抱怨，無法判斷他是要帶領公司改革，還是基於仇恨？

邱純枝反駁，黃育仁上網紅節目直指東元是一言堂，發言都遭到阻擋，對此，應提出具體內容，公司除有董事會，也定期召開常董會，該會沒有東元集團會長黃茂雄參加，身為常董的他可在會中提出營運方針，為何不表意見？

對於黃茂雄發表意見時，經營團隊是否都唯命是從，邱純枝說：「詢問過經營團隊，得到的答案是有用就聽、沒用就擺一邊，顯然不是黃育仁質疑的一言堂。」她表示，從公司治理角度，尊重黃育仁換另一種身分對東元建言，但他承諾不做人身攻擊，現在操作難道不算人身攻擊嗎？基於愛護公司角度，都不應該用言語傷害東元。

黃育仁日前提到，東元研發費用占比從平均約3%降到2%，低於競爭對手，未來應提高研發費用，邱純枝回應指出，早就成立東元綜合研究所，將既有技術拓展新應用，雖然企業投入創新應用是根本，但公司不是學術研究機構，不能無限制投入研發，應珍惜既有資源來創造更多成果。

邱純枝以東元持有菱光股權，站在小股東立場，質疑黃育仁喊出菱光每年研發費用達8%至9%，是東元的數倍之多，但卻未反映在營收、獲利，實質上創新應用有何意義？

她並質疑，黃育仁代表菱光組成團隊有意經營東元，他個人在菱光是否有持股？他以東友法人代表擔任菱光董事長 ，透過菱光投資或經營東元，東友是否有授權？是否合規合理？

黃育仁主張持股25%的外資股東，已獲得其中一半比例支持，邱純枝則指出，外資重視公司治理及績效。反觀黃育仁經營的菱光、東友及聯昌，都是他一手主導，績效為何？數字會說話的。

此次公司派提名11位足額的董事候選人，她重申，以經營團隊角度，打希望全壘打全部都當選，成為支持東元經營團隊發展的董事會。