仁武產業園區首辦招商 吸引 300家企業詢問

高雄仁武產業園區首場招商說明會今午登場，吸引近300家企業洽詢，首波釋出的台糖土地僅供租用，將於4月30日公告預登記作業，5月14日截止收件，市長陳其邁指市府會扮演企業最好的助攻角色，投資高雄正是時候。

仁武產業園區去年11月動土、今天首辦招商，5月在台北另有場說明會，6月選商、12月就可以進場施工，目前公共建設已同步進行，符合陳其邁「緊緊緊」作風。

陳其邁指高雄不論水、電、土地都超前部署。高雄的企業有很多隱形冠軍、不論在電子零組件、半導體產業都具競爭力，未來仁武產業園區將打造為高階製造中心，並與亞灣5G AIoT創新園區合作，協助傳統產業進行數位轉型。

陳說，自己上任以來投資高雄金額累計約3300億元，全台數一數二，招商就像招親：「市長掛保證，這個查某囝絕對是尚水ㄟ，愛就卡緊。」

生產半導體、封測設備的天正國際精密機械總經理萬文財說，他們其實很想把海外產線移回高雄，以往大家都認為高雄只有重工業，現在仁武產業園區升級，未來再結合和發、橋科等園區，相信有望找回更多優秀的北漂青年，返鄉服務。

高雄市經發局表示，仁武產業園區第一波預登記以台糖土地為主，租期最長20年、期滿仍可續租，租金以台糖計價公式為主，市府不加收任何包租代管行政費，最快將於今年底到明年上旬點交，承租廠商應於土地點交次日起3年內取得工廠登記，廠房建蔽率60%、彈性容積210%，符合容積獎勵規定者，最高可達300%。