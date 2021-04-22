長榮航空法說 ：只要客機無法恢復 持續看好貨機市場

長榮航空（2618）今天（22日）法說，總經經理孫嘉明表示，疫情影響下的機隊交機計畫會改變，盡全力溝通爭取777F全貨機在今年底交3架。只要客機無法恢復，持續看好貨機市場。

長榮航787-10客機將變更7架，3架改貨機777F，4架787-10改客機787-9，原本今年要交的客機5架再次遞延客機交期，貨機則是希望今年盡快交機，原本貨機今年只交2架，明年第1季再交1架。

客機租機的部分，在2022年起會陸續退役，A330目前12架跟A321共有24架未來會陸續到期，正在評估是否延租或是引進替代機型。

針對客運市場的前景，孫嘉明指出，至於旅遊泡泡發展持續關注，非常樂見主管機關與各國協商各種泡泡，任何旅遊泡泡航點，評估飛航的行情。

機組員調派部分，長程航班避免連續2班為上限，也都提供各種防疫配備，也成立小組來關懷組員工作概況，適當舒緩疫情期間的工作壓力。

長程機隊飛行員每月會有6-9天的檢疫，會影響近30%-45%長程航線的運能，為了恢復長程線的正常運能，將短程機隊飛行員透過機型的轉換訓練，支援長程機隊運行，希望逐漸降轉型來加入長程機型。

市場擔心油價上漲會壓縮到航空貨運的獲利空間，孫嘉明進一步表示，長榮航貨機都是以777為主，降低油價上漲的壓力，在客運復甦前，航空貨運維持高檔，維持歐、美亞航網布局。疫苗載運續接洽當中。

疫苗雖然已經開打，客運前景不明朗，長榮航持續維持骨幹航網，另外，會依市場變化，持續評估客機轉貨機，或是客機改為全貨機的可能性，但目前都沒有時間表。