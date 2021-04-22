快訊

外出記得帶傘！3縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

獨家畫面／見蔡英文前 潘忠政首度與國民黨會談氣候正義

家樂福超市門市首設藥局 3.0旗艦級超市開幕

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
家樂福超市門市首設藥局。圖／家樂福提供
家樂福超市門市首設藥局。圖／家樂福提供

家樂福併頂好，3.0旗艦級超市今（22）日換裝登場，位於士林的家樂福華齡店是繼首家敦北店的第二家3.0店型，且是旗艦級，首度將藥局納入超市中。家樂福表示，原本的頂好超市後港店就是旗艦店，這次大改裝，除了3.0版的簡餐熟食烘焙，還加大了休息區成為複合式咖啡區。此外，佑全藥局是家樂福超市第一間合作的藥局，未來會視店型與社區的需求來決定複製的速度。

為納進更多新客源，家樂福開出愈來愈多元的店中店，此次是家樂福超市首次和藥局合作。家樂福表示，家樂福華齡店在保健商品、醫療器材的商品數為1,300支，因與佑全藥局合作，現場有藥師，但指示用藥目前還在申請中。

除了佑全與家樂福超市結盟，家樂福量販也和信東、大樹等藥局合作開店中店，其中，信東已有35家，大樹藥局也有12家。

家樂福表示，3.0的店型強調「複合式顧客休息區」的設置，佔地10坪內的空間裡有的烘焙麵包區，還有專用烤箱提供烤雞與烤物、兩大冷藏櫃提供可即食的輕食商品，並提供現泡咖啡，打造咖啡廳的質感。

在賣場內的商品則重新評估慎選出顧客喜愛與習慣的商品，以一站購足概念提供購物選擇，並特別針對社區型態的經營加強生鮮類商品，包括有機與產銷履歷蔬菜水果，台灣出產冷藏豬肉以及進口牛肉與各類精肉海產類商品。

家樂福 咖啡廳

延伸閱讀

家樂福×歐萊德推自有品牌洗沐保養品 首款零碳排洗髮精必入手

家樂福這款麵包讓她驚豔「CP值高」 眾人大讚：每逛必買

家樂福遭控強索改裝費 公平會立案調查最高罰2500萬

公會控強索294億元開幕贊助費 家樂福：絕無此事

相關新聞

邱純枝帶領東元團隊亮相 瞄準機電能源空調三大領域

為加速中長期發展，東元（1504）董事長邱純枝今（22）日宣佈，確立未來經營方向聚焦機電、能源、空調三大領域，並且曝光經...

京懋范秉豐眼光準 百坪宅一樣賣得嚇嚇叫

房市小宅當道，多數業者不願推大坪數住宅。京懋建設執行長范秉豐與眾不同，看好南桃園近年缺乏百坪建案，海華特區住戶又有換屋需...

喬山打造數位平台 創造三贏

健身產業因疫情出現結構性變化，家用產品搭配線上課程需求驟增，下半年起商業產品亦將復甦，喬山大步跨向數位時尚健身風潮的藍海市場。

悠遊付綁定「全家」會員有禮 會員點數最高10倍送

悠遊付新推出會員卡匣功能，會員除了支付之外，通路會員集點、發票存載具也能同步完成，悠遊付會員目前已可將全家便利商店的會員...

打房到底打到誰？ 雙北建案去化快、Q1待售創三年新低

市調單位統計指出，雖然政府出手打炒房，但今年Q1北台灣線上銷售中的建案數量為1,422個，比上季2020年Q4大減60個...

希望變絕望 好時價：北市迎來最嚴重脫北潮

好時價觀察台北市的人口變化指出，高房價壓力下，2020年台北市迎來統計以來最大的脱北潮，遷出人口達4.4萬人，近5年人口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。