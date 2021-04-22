家樂福超市門市首設藥局 3.0旗艦級超市開幕

家樂福併頂好，3.0旗艦級超市今（22）日換裝登場，位於士林的家樂福華齡店是繼首家敦北店的第二家3.0店型，且是旗艦級，首度將藥局納入超市中。家樂福表示，原本的頂好超市後港店就是旗艦店，這次大改裝，除了3.0版的簡餐熟食烘焙，還加大了休息區成為複合式咖啡區。此外，佑全藥局是家樂福超市第一間合作的藥局，未來會視店型與社區的需求來決定複製的速度。

為納進更多新客源，家樂福開出愈來愈多元的店中店，此次是家樂福超市首次和藥局合作。家樂福表示，家樂福華齡店在保健商品、醫療器材的商品數為1,300支，因與佑全藥局合作，現場有藥師，但指示用藥目前還在申請中。

除了佑全與家樂福超市結盟，家樂福量販也和信東、大樹等藥局合作開店中店，其中，信東已有35家，大樹藥局也有12家。

家樂福表示，3.0的店型強調「複合式顧客休息區」的設置，佔地10坪內的空間裡有的烘焙麵包區，還有專用烤箱提供烤雞與烤物、兩大冷藏櫃提供可即食的輕食商品，並提供現泡咖啡，打造咖啡廳的質感。

在賣場內的商品則重新評估慎選出顧客喜愛與習慣的商品，以一站購足概念提供購物選擇，並特別針對社區型態的經營加強生鮮類商品，包括有機與產銷履歷蔬菜水果，台灣出產冷藏豬肉以及進口牛肉與各類精肉海產類商品。