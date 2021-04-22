廢棄物變黃金 台化再生尼龍料廠回收蚵繩再利用

廢棄物變黃金，台化（1326）繼2019年與國際知名戶外品牌Patagonia合作，啟動海上尼龍魚網回收計畫，今天再攜手海洋委員會、嘉義縣政府，宣布加入蚵繩回收，並耗資10億元，在嘉義新港打造新的再生尼龍原料廠，目前台化嘉義＋越南的回收尼龍料月產能500噸，到明年底要倍增達到1,250萬噸，呼應永續環保的產業大趨勢。

台化副董事長洪福源表示，台化是全世界少數能量產以化學散聚回收尼龍6的企業之一，目前全球只有三家能做到，台化與義大利Aqufil、韓國曉星並列。台化將回收的漁網、蚵繩，經過溶融、散聚、精煉等製程，還原回原料CPL（己內酼胺），再製成尼龍絲，交給下游的福懋做成環保紗和環保布。在環保永續的大趨勢下，許多國際服飾大廠搶著要。

台化2019年先從越南廠開始生產再生尼龍料，目前月產能約250噸，在台灣，台化也在嘉義新港廠打造新的再生尼龍料廠，去年底正式投產 ，目前月產能也是250噸，合計兩地產能500噸。且兩地同步擴廠進行中，預估今年底總產能要達到750噸，明年底達到1,250噸。

台化的再生尼龍廠，原本以尼龍6的下腳料、次級品為主要原料，2019年與國際知名戶外品牌Patagonia合作，開始做漁網回收，今天則是再加入回收蚵繩做為原料，4月開始量產。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義的外傘頂洲是國內重要牡蠣養殖地，全台有40％的牡蠣是在嘉義生產，惟養殖牡蠣會產生大量的尼龍廢蚵繩，光是一個棚可能就要800-1,000條，換算嘉義一年會產生的廢棄尼龍蚵繩多達1,375噸，過去並沒有太多回收管道，都放在岸邊，變成廢棄物。但廢蚵繩其實都是尼龍6材質，具有很高價值，可以回收再利用，此次與台化合作，可以解決海廢垃圾問題，守護美麗海岸線。