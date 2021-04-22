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422地球日中保科響應全民綠生活 2020減碳超過348噸

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

珍惜愛護地球是世界公民責任，正視全球暖化危機，以行動對抗氣候變遷，響應422地球日，中保科（9917）以實際作為實行節能減碳，守護地球盡一份心力，透過「服務派勤減碳行動」減碳超過348噸，總部大樓全數更換LED燈具，午間關燈一小時 ，2020較前年節電269,600度，公司節電155,400度，節電度數超過20%。

「服務派勤減碳行動」 減碳超過348噸建立完整車輛油料使用系統，同時優化服務流程跟系統架構，改善常態工作循環，像是科技管制中心，有效率整合平台進行勤務調度，再透過網路影像系統進行即時監看，利用E化派遣系統的電子地圖顯示，依各點最近距離進行勤務調派， 管制中心可以完全掌握保全勤務調度，有效降低非必要勤務衍生之無謂油耗。

2020年相較2016年（基礎年）客戶數增長111.9%，出勤次數實值減少至70.1%，結合明確的管理方針和貫徹行動，2020年對2016年（基礎年）減少碳排放超過348噸。

630台電動機車上路，他們是最愛地球的開單員！ 為響應政府節能減碳政策，善盡企業減碳責任，身為全台市佔率第一的路邊停車開單委外營運商的國雲停車，自100年起已經陸續並廣泛使用電動機車為路邊停車開單員的交通工具，目前使用電動機車約630台。

使用電動機車的範圍包括：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、竹北市、竹東鎮、花蓮縣等縣市，配合政府積極推動低碳運具，發展低碳綠色城市為目標。

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