快訊

2機師染疫 莊人祥：等接觸者採檢結果全出爐 才能研判感染源

新冠境外移入+4！3女1男分自哈薩克、菲律賓及印尼入境

博客來史上最強「世界閱讀日」 活動業績挑戰翻倍成長

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

迎接4月23日「世界閱讀日」，統一超（2912）旗下博客來祭出史上最優惠世界閱讀日活動，上萬種參展商品5折起，挑戰活動業績翻倍成長。此外，博客來首次公開5年來讀者最愛追蹤的作者、出版社排行榜，一窺會員閱讀樣貌。此外，書評系統自上線以來已有超過5萬名會員使用，在書籍商品頁上留下超過10萬則有效書評，幫助讀者找到最適合的書。

博客來表示，本次世界閱讀活動除了提供眾多超值優惠外，為推廣博客來4大閱讀服務，包含讀者「書評」、出版社/作者「追蹤」、雜誌新刊「訂閱」、電子書「免費領用」，首揭5年來讀者最愛追蹤的作者排行榜，由日本推理小說作家東野圭吾位居榜首，不僅是暢銷翻譯作家常勝軍，更以《解憂雜貨店》一書連續蟬聯博客來年度閱讀暢銷榜前十名超過6年，實至名歸；還有人氣暢銷作家不朽、Peter Su以及肆一，憑藉著文字魅力擠進作家追蹤榜。

值得一提，追縱作家榜中有6位輕小說作家入榜，包含晨羽、護玄、Misa、笭菁、藍旗左衽、御我，顯示出輕小說讀者忠誠度高，粉絲擁有強烈的追蹤需求，而需要追蹤新刊發行的動漫，如東立出版社也成為最多人追蹤的出版社。

延伸閱讀

世界閱讀日Hami書城免費體驗　加碼抽HomePod mini

台灣第一人 詩人阿芒獲美國筆會翻譯詩集獎

竹縣北市一證通明啟用 超商借還書抽好禮

睡飯店不稀奇 南投50學子夜宿圖書館還吃早餐

相關新聞

喬山打造數位平台 創造三贏

健身產業因疫情出現結構性變化，家用產品搭配線上課程需求驟增，下半年起商業產品亦將復甦，喬山大步跨向數位時尚健身風潮的藍海市場。

京懋范秉豐眼光準 百坪宅一樣賣得嚇嚇叫

房市小宅當道，多數業者不願推大坪數住宅。京懋建設執行長范秉豐與眾不同，看好南桃園近年缺乏百坪建案，海華特區住戶又有換屋需...

悠遊付綁定「全家」會員有禮 會員點數最高10倍送

悠遊付新推出會員卡匣功能，會員除了支付之外，通路會員集點、發票存載具也能同步完成，悠遊付會員目前已可將全家便利商店的會員...

打房到底打到誰？ 雙北建案去化快、Q1待售創三年新低

市調單位統計指出，雖然政府出手打炒房，但今年Q1北台灣線上銷售中的建案數量為1,422個，比上季2020年Q4大減60個...

希望變絕望 好時價：北市迎來最嚴重脫北潮

好時價觀察台北市的人口變化指出，高房價壓力下，2020年台北市迎來統計以來最大的脱北潮，遷出人口達4.4萬人，近5年人口...

四杯咖啡定江山 志強10年拚全球足球鞋大王

志強興業是全球最大足球鞋代工商，公司1991年設廠，1992年開始生產，初期從事進出口足球鞋及其他運動相關產品貿易業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。