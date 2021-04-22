博客來史上最強「世界閱讀日」 活動業績挑戰翻倍成長

迎接4月23日「世界閱讀日」，統一超（2912）旗下博客來祭出史上最優惠世界閱讀日活動，上萬種參展商品5折起，挑戰活動業績翻倍成長。此外，博客來首次公開5年來讀者最愛追蹤的作者、出版社排行榜，一窺會員閱讀樣貌。此外，書評系統自上線以來已有超過5萬名會員使用，在書籍商品頁上留下超過10萬則有效書評，幫助讀者找到最適合的書。

博客來表示，本次世界閱讀活動除了提供眾多超值優惠外，為推廣博客來4大閱讀服務，包含讀者「書評」、出版社/作者「追蹤」、雜誌新刊「訂閱」、電子書「免費領用」，首揭5年來讀者最愛追蹤的作者排行榜，由日本推理小說作家東野圭吾位居榜首，不僅是暢銷翻譯作家常勝軍，更以《解憂雜貨店》一書連續蟬聯博客來年度閱讀暢銷榜前十名超過6年，實至名歸；還有人氣暢銷作家不朽、Peter Su以及肆一，憑藉著文字魅力擠進作家追蹤榜。

值得一提，追縱作家榜中有6位輕小說作家入榜，包含晨羽、護玄、Misa、笭菁、藍旗左衽、御我，顯示出輕小說讀者忠誠度高，粉絲擁有強烈的追蹤需求，而需要追蹤新刊發行的動漫，如東立出版社也成為最多人追蹤的出版社。