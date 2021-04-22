不敗格局是它！七大都會區交易占比都是第一

近年新屋市場小宅快速竄起，不過整體來看，三房仍是主流。591實價登錄統計七大都會區去年成交房型，3房是買屋客最愛的房型，占比逾四成，可說是不敗格局，其次為2房，占比約二成、 再來是4房、5房。1房相較乏人問津，僅9.4%，還不到一成。

591實價登錄另外統計，同社區但不同格局房子單價也有不小差異，和平均單價相比，最多可達5%。

591實價登錄推出「格局查成交」新功能，統計顯示，全台以三房成交為主，房價越低的城市，多房房型成交數愈多，台北市成交前三名格局依序為3房>2房>1房，新北及桃園前三名為3房>2房>4房。

台中、新竹是3房>4房>2房。台南、高雄為3房>4房>5房。

591表示，民眾在查詢實價登錄時，通常只能參考到社區的平均單價，但若社區近期歷史成交物件的格局、坪數差異較大時，平均單價的參考性會有所降低。

以台北市2020年成交量前十社區的實價資料為例，十個社區不同房型較均價最大價差平均為5%；交易最多的台北晶麒，1房格局單價63萬，2房格局單價65.9萬，較該社區平均單價64.8萬的差距在1-2萬。而格局或坪數越大，價差所帶來的總價參考差異還會更大。

591實價登錄也宣布同步上線「區域均價」查詢功能，可追蹤台灣各行政區過去1年的歷史成交單價。以2021年4月12日的數字顯示，台北市區域均價前三名是大安區93.7萬、信義區86.6萬、中正區85.9萬、士林區78.8萬和中山區76.5萬。

士林區有捷運北環段、北投士林科技園區等發展議題，帶動高資產客戶進場，近一年有較多新成屋交易，拉升當地交易價，也把松山區擠到第五名。